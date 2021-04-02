مغربيان ضمن جائزة زايد للكتاب

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب، أخيرا، عن القائمتين القصيرتين لفرعين من فروعها لحساب دورتها الخامسة عشرة، منهما فرع “الفنون والدراسات النقدية ” الذي تضمن كتابين لمؤلفين مغربيين.

وأوضحت الجائزة في بيان أن القائمة القصيرة لفرع “الفنون والدراسات النقدية” تضمنت كتاب “خطاب الأمثولة، حوار الفكر والسلطة مقاربة تداولية معرفية” للباحث المغربي سعيد جبار، الصادر عن “دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع” في 2019، وكتاب “أخلاقيات التأويل: من أنطولوجيا النص إلى أنطولوجيا الفهم” للباحث المغربي محمد الحيرش، عن “دار الفاصلة للنشر” في 2019 ، إلى جانب كتاب “مسار التحديث في الفنون التشكيلية من الأرسومة إلى اللوحة” للباحث التونسي خليل قويعة.

أما القائمة القصيرة لفرع “التنمية وبناء الدولة”، فتشمل مؤلف “الغوص بو سبعة أرزاق” للكاتب الإماراتي أحمد محمد بن ثاني، و”الانتقال إلى الديموقراطية: ماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين؟” للباحث المصري علي الدين هلال، و”تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال الديني” للأكاديمي سعيد المصري من مصر. واستقبل هذا الفرع خلال الدورة الحالية 262 مشاركة، فيما تلقى فرع “الفنون والدراسات النقدية” 199 ترشيحا.

ع . م