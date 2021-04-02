سباطة في القائمة القصيرة لـ “البوكر”

روايته “الملف 42” تحكي عن قضية “الزيوت المسمومة”

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر”، أول أمس (الاثنين)، عن الروايات المرشحة للقائمة القصيرة في دورتها الرابعة عشرة، والتي تضمنت رواية الكاتب المغربي، عبد المجيد سباطة.

وذكر القائمون على الجائزة بأن القائمة تتضمن ست روايات، منها “الملف 42” للكاتب المغربي عبد المجيد سباطة والصادرة عن المركز الثقافي العربي .

وكشف الروائي المغربي، في حوار نشره موقع الجائزة، أن فكرة الرواية راودته في أكتوبر منذ 2017، عندما صادف بضعة أسطر في مقال على شبكة الأنترنت، تتحدث عن قضية “الزيوت المسمومة”، التي عرفها المغرب سنوات قليلة بعد استقلاله، قبل أن يعقد العزم على نفض الغبار عن هذا الموضوع المنسي، وتعريف أبناء جيله بتفاصيله.

وقال سعيد خطيبي، الناقد والصحافي، عن “الملف 42” بأنها واحدة من الروايات التي يتعسر اختصارها في ملخص، أو تكثيفها في جملة واحدة أو اثنتين، فهي مثل “مكعب روبيك” يتوجب أن نجمع ألوانه، مثلما يجب أن نجمع أوجه هذه الرواية، وهي ثلاث روايات في رواية واحدة، كل واحدة منها تكمل الأخرى، إذ تُصادفنا شخصية كريستين ماكميلان، روائية أمريكية، نجحت أعمالها الأولى في كسب شهرة لا بأس بها، هجرت التعليم وكرست حياتها للكتابة، وتحولت إلى نجمة في بلدها، في صورة مناقضة للراوي، الذي يشقى في إقناع سائق تاكسي قصد إيصاله إلى وجهته، قبل أن تبلغ ماكميلان لحظة انحباس، أو متلازمة الورقة البيضاء، ويتعذر عليها أن تلتقط فكرة رواية جديدة، ما قد يوقعها في ورطة مع وكيلها الأدبي، الذي سارع للضغط عليها لتسليم مخطوطة جديدة، فتهتدي إلى الاتصال برفيق قديم، يقترح عليها السفر إلى المغرب، وتلتقي طالب دكتوراه اسمه رشيد بناصر سيكون سببا في إحالتها إلى ماضي والدها المجند السابق، الذي عمل في القاعدة الأمريكية في المغرب، ويكتشفان قضية الزيوت المسمومة، التي أماتت الكثيرين في مكناس.

والكاتب سباطة من مواليد الرباط 1989، وهو حاصل على شهادة الماستر في الهندسة المدنية من جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، ونشرت له مقالات وترجمات تناقش عددا من المواضيع الأدبية والثقافية والتاريخية بمواقع وصحف ومجلات مغربية وعربية.

وصدرت للروائي نفسه “خلف جدار العشق” (2015)، و”ساعة الصفر” (2017)، كما نشر ترجمتين لروايتين للكاتب الفرنسي ميشيل بوسي. وتتضمن القائمة القصيرة لدورة الجائزة 14 ل “البوكر” نخبة من الكتاب العرب تتراوح أعمارهم ما بين 31 و70 عاما ، وتعالج رواياتهم قضايا هامة ذات صلة بواقع العالم العربي، ومنها جرائم ضد الإنسانية ارتكبت على خلفية الحروب والصراعات. ويحصل كل واحد من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على خمسين ألف دولار إضافية.

خالد العطاوي