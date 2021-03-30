طرق سيارة…تدشين غرفة المراقبة بالمركز الحديث للمعلومات المرورية

قام عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم (الثلاثاء) بالرباط، بتدشين غرفة المراقبة، من الجيل الجديد، بالمركز الحديث للمعلومات المرورية Centre Info Trafic، للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.

ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة وتدبير النمو المتسارع لحركة المرور على الطرق السيارة، ومواصلة تطوير المعلومات المرورية Info Trafic في الوقت الآني، وتحسين التدخلات في الميدان، حيث يتمثل الهدف الأساسي في توفير أقصى درجات السلامة والراحة لمستعملي الطرق السيارة، ومراقبة حركة المرور بمجمل شبكة الطرق السيارة الوطنية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وقال عبد القادر اعمارة، إن شبكة الطرق السيارة الوطنية التي يبلغ طولها 1800 كيلومتر، تسجل مرور حوالي 400 ألف عربة في اليوم، وتصل في ذروتها إلى 500 ألف عربة في اليوم، أي ما يعادل مليون و200 ألف مستعمل يوميا.