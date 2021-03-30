أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الأربعاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الأربعاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “غضبة ملكية تطيح بباكوري”، و”عاشق يعذب تلميذة أربعة أيام”، ثم حوار بعنوان “بيجيدي كبح التحول الديمقراطي”، وأيضا صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “احتجاز واغتصاب قاصر بالمحمدية”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “تعديلات البطولة في مهب الريح”.