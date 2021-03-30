طاطا…رصد 2 مليون درهم لتشييد فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير

صادق مجلس جهة سوس ماسة، أخيرا، على اتفاقية شراكة تقضي بتخصيص المجلس لمساهمة مالية موجهة لتشييد مشروع فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة فم زكيد التابعة لإقليم طاطا.

وأفاد بلاغ للمجلس الجهوي، أن هذا الأخير سيساهم في هذا المشروع، الذي سيشيد بغلاف مالي بقيمة 2 مليون درهم على مساحة تصل الى 1000 متر مربع، بمبلغ مالي قدره 2 ر1 مليون درهم.

وسيساهم المجلس الإقليمي لطاطا في تمويل هذا المشروع بمبلغ مالي قدره 600 ألف درهم، بينما حددت مساهمة الجماعة الترابية ل”فم زكيد” في مبلغ قدره 200 ألف درهم، إضافة إلى تكفل الجماعة بتوفير الوعاء العقاري لإقامة المشروع، والسهر على إصدار الوثائق الادارية اللازمة.

ومن جهتها، ستتكلف المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتوفير التجهيزات اللازمة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، إلى جانب تأثيث الفضاء وتسييره وتنشيطه وصيانته.