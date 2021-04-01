أشوط: الإغلاق الليلي كارثة

> كيف هي وضعية المقاهي والمطاعم وبعض التجار بعد سنة على كورونا؟

> إن وضعية التجار والمهنيين عموما مقلقة بعد مرور سنة على ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وما تبعه من حجر صحي شامل وإغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، وقاعات الحفلات ومحلات الصناعة التقليدية، وغيرها من الفضاءات علاوة على المصانع .

وتأثر قطاع التجارة والصناعة ومختلف المهن عموما من تداعيات وباء كورونا، وتم تسريح آلاف العمال والعاملات، وتقليص أجور آلاف أخرى أيضا، ولولا مساعدة الدولة لبعض القطاعات لحصل إفلاس شامل للقطاع.

ويقاوم أرباب المقاهي والمطاعم على الخصوص حالة الإفلاس، واضطروا إلى الاشتغال بنصف العاملين، فيما النصف الآخر تم تسريحه، ما يعني تشريد آلاف الأسر. وكل عودة إلى الحجر الصحي الشامل أو المشدد ستكون كارثية على القطاع وستهدد القوت اليومي لآلاف العاملين والعاملات.

> ما هو ردكم على إمكانية العودة إلى الحجر الصحي في رمضان، أو الإغلاق الليلي قبل أذان المغرب؟

> نرفض هذا القرار لأنه سيهدد استقرار القطاع التجاري والخدماتي والمهني. وللعلم فإن العديد من التجار لم يستطيعوا اقتناء المواد الأساسية التي تستهلك غالبا في رمضان، لتدني القدرة الشرائية للمواطنين، وهي مواد تستعمل في “الشباكية” أو “سلو» مثل اللوز و”الزنجلان»، ما جعل قيمتهما تتدنى في السوق، وهذا أثر أيضا على الممونين.

ويسود نوع من غياب الثقة في الأسواق، خوفا من قرار الإغلاق الليلي، ما سيعرض التجارة والمهن إلى كساد، لأن الإغلاق المبكر يبعد المواطنين عن اقتناء حاجياتهم، ويقلص مداخيل المستخدمين.

والأخطر بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم التي لن تشتغل طيلة اليوم في رمضان، ويصدر حكم عليها بعدم فتح محلاتها ليلا، فمعنى ذلك أنك تحكم عليها بالإفلاس، علما أن الآلاف المقاهي والمطاعم أغلقت بسبب عدم تمكن أصحابها من أداء فواتير الكراء التي تراكمت عليهم طيلة أشهر، خاصة في الأحياء التي ترتفع فيها سومة الكراء.

> هل سيسترجع قطاع التجارة والخدمات عافيته مباشرة بعد العودة إلى الحياة الطبيعية في حالة تسريع وتيرة تطعيم المغاربة باللقاح؟

> طبعا هذا ما نرجوه، فقد عرف النشاط الاقتصادي في بلادنا ركودا كبيرا منذ تطبيق إجراءات الحجر الصحي السنة الماضية. ولكي تعود مؤشرات الوضع الاقتصادي إلى ما كانت عليه، أكد الخبراء أن بلدنا يحتاج على الأقل ثلاث أو خمس سنوات لعودة الحياة إلى طبيعتها لتفادي توسيع القاعدة الاجتماعية للفقراء. لذلك ندعو الجهات المعنية إلى اتخاذ قرارات تراعي أوضاع التجار ومحلات البقالة، ومهنيي المطاعم والمقاهي، في تحديد توقيت الإغلاق .وندعوها إلى عدم إيقاف الحركة الاقتصادية ليلا خلال رمضان، والسماح باستمرار عمل التجار، وفتح المقاهي والمطاعم، مع إجبارية تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، لأن الإغلاق الليلي سيكون بمثابة الحكم على المعنيين بالإفلاس النهائي.

أجرى الحوار: أحمد الأرقام

* الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط*