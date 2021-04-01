فـــزاعـــة الحـــجـــر

مواطنون اشتموا رائحة إغلاق من تغريدة العثماني وأخبار التخفيف يقابلها صمت حكومي مطبق

أثارت التغريدة التي نشرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على صفحته الرسمية بموقع “تويتر»، يحذر فيها من انتشار موجة ثالثة من الوباء في بلادنا بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» وارتفاع الحالات الخطيرة، التي تستلزم الإنعاش، هلعا كبيرا في صفوف المواطنين، الذين اشتموا منها رائحة إغلاق واعتبروها نوعا من “الإعداد النفسي”، قبل إعلان حجر صحي جديد في رمضان، خاصة في ظل صمت مطبق حول إمكانية الإغلاق من عدمه بمناسبة الشهر الكريم.

ودخل المغاربة في دوامة من الحيرة والقلق، خاصة بعد انتشار أخبار عبر “فيسبوك” و”واتساب»، تتحدث عن تخفيف إجراءات الحجر في رمضان، من خلال تمديد فترة حظر التجول إلى غاية منتصف الليل، وفتح المقاهي منذ أذان المغرب إلى غاية الحادية عشرة ليلا والسماح للأسواق الكبرى وأسواق القرب بالاشتغال إلى غاية ساعة قبل الأذان وإغلاق المحلات التجارية في الحادية عشرة ليلا وفتح المساجد الكبرى، مع الاكتفاء بنصف ساعة فقط لأداء التراويح، وهي الإجراءات التي لم يصدر بشأنها أي تكذيب رسمي (إلى حدود كتابة هذه السطور). في هذه الورقة، ننقل لكم هواجس وتخوفات المهنيين من إغلاق جديد، يعني بالنسبة إليهم إفلاسا تاما، في ظل التدهور الذي يعرفه الوضع أصلا بسبب إجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى استشرافات بعض مهنيي الصحة، وقراءة في الوضع الاقتصادي الوطني الذي لا يسمح بحجر صحي جديد.

ن ف

تخفيف الإجراءات ممكن مع بداية الصيف

إبراهيمي شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وحمضي دعا إلى تجنب السلالات الجديدة

حدد البروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية ل”كوفيد 19»، بداية الصيف المقبل، «هدفا منطقيا» لتخفيف الحجر الصحي والحفاظ على حالة وبائية متحكم فيها، حتى ولو تأخر اللقاح أسابيع، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح إبراهيمي، أن المواطن أصبح بحاجة اليوم إلى خارطة طريق مبدئية، توضح له الرؤية وتخرجه من المجهول والضبابية. وقال في تدوينة له على صفحته ب”فيسبوك”، إن المغرب يعيش اليوم ما أسماه مرحلة “الكوفيد لايت»، بعد تراجع نسبة الإماتة الناتجة عن الفيروس الذي لم يعد قاتلا كما في السابق، رغم عدم وجود أدلة علمية كافية على أن المغرب خرج من الأزمة الصحية.

وأكد عضو اللجنة العلمية، في التدوينة نفسها، أن ما بين 25 و30 في المائة من المغاربة طوروا مناعة طبيعية بإصابتهم بالفيروس، وأن 12 في المائة منهم طوروا أو سيطورون مناعة مكتسبة باللقاح، كما أن أغلب الأشخاص في وضعية هشة لقحوا بالمغرب وكل المغاربة أقل من 60 سنة بصحة جيدة ولا يطورون الأعراض الحرجة.

من جهته، شدد الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، على أهمية تجنب الوضع الذي أصاب العديد من الدول الجارة في مقتل وشلّ الحياة فيها من جديد، في حال انتشار الموجة الثالثة من الوباء مع السلالات الجديدة للفيروس. وحذر، في اتصال مع “الصباح”، من الوجه الجديد للوباء، الذي سيؤدي، في حالة انتشاره، إلى زيادة هائلة في الحالات الجديدة، خاصة في صفوف الشباب والنساء، وتضاعف أعداد المرضى في حالات خطيرة، وفي ضغط كبير على خدمات العناية المركزة.

وأكد حمضي، أن «الوضع الوبائي مستقر بالمغرب، وتحت السيطرة لمدة تزيد عن 10 أسابيع، كما أن حملة التلقيح متقدمة، لكننا ما زلنا بعيدين عن المناعة الجماعية». كما حذر من تفشي السلالة البريطانية التي تم اكتشافها في بلادنا، ومن السلالات الأخرى من الفيروس، التي من المحتمل أن تصلنا قريبا، وهو ما يستوجب تلقيح نسبة كبيرة من المغاربة من أجل وقف تقدمها، ومزيدا من الاحترام السليم والصارم للإجراءات الوقائية، في الأسابيع المقبلة.

نورا الفواري