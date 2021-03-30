“مسلم” في ديو مع صامد

يعود الرابور “مسلم” إلى الساحة الفنية، بأحدث أعماله الفنية، ويتعلق الأمر بـ”ديو” جمعه بالرابور علي صامد.

وأعلن “مسلم” خبر عودته إلى الساحة الفنية عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، إذ دعا متابعيه وجمهوره إلى ترقب جديده، قبل أن يأمل أن ينال إعجابهم.

وسبق أن وعد “مسلم” جمهوره بالعودة إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة، إذ أكد ذلك من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، حظيت بتفاعل الكثيرين، أرفقها بصورة يبدو أنها من كواليس تصوير فيديو كليب، إذ جاء فيها “غبرت؟ الظروف. الجديد قريب”، إلا أنه تراجع عن ذلك، بعد وفاة صديق مقرب له، فاختار إعادة طرح أغنية “الوداع أصاحبي” التي طرحها قبل 10 سنوات، لإهدائها لروح صديقه.

وتعد أغنية “ماي ليدي” آخر أعمال الرابور “مسلم”، وهي أغنية اختار أن يتغزل فيها بزوجته الممثلة أمل صقر، علما أنها حصدت مليون مشاهدة على “يوتوب” في أقل من 24 ساعة.

وأثارت الأغنية، عند طرحها جــدلا كبيرا، سيما أنه طرحها مباشرة بعد إعلان ارتباطه بصقر، وتكوين أسرة جديـدة، إلا أنه اختار تجاهل الجدل.

إ. ر