الجواهري يتوقع 5.3 في المائة من النمو

قرر مجلس بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 بالمائة، معتبرا أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، ما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل.

وتوقع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن يحقق الاقتصاد الوطني، نموا بنسبة 5.3 في المائة خلال 2021، قبل أن يستقر عند 3.2 في المائة السنة المقبلة، مشيرا إلى تزايد القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5 في المائة السنة الجارية، أخذا في الاعتبار توقع إنتاج حوالي 95 مليون قنطار من الحبوب.

وبدا والي البنك المركزي متفائلا بشأن انتعاش النشاط الاقتصادي، مدعوما بمخطط الإقلاع الذي خصص له مبلغ 120 مليار درهم، وبتوجه السياسة النقديـة، وبالعـودة النسبية للثقة، إثر التقدم المحرز في حملة التلقيح، والأوضاع المناخية المواتية التي تطبع الموسم الفلاحي، مستدركا أن الآفاق لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك، بخصوص تطور الوضعية الوبائية وتوفر اللقاح.

كما توقع الجواهـري، فـي لقاء صحافي، أول أمس (الثلاثاء)، أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 310.3 ملايير درهـم، بنهايـة 2021، أي ما يعادل ستة أشهر و25 يوما من واردات السلع والخدمات، موضحا أن الأصول ستتعزز نهاية 2022، لتصل إلى 318.6 مليار درهم.

من جهة أخرى، أكد الجواهري أن عائـدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتقـب أن تناهز 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد تراجعها إلى 2.4 في المائة خلال 2020.

ب. ب