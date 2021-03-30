حجز سيارة مسروقة

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بالحاجب، الأربعاء الماضي، من استرجاع سيارة لنقل البضائع (بيكوب) سرقتها عصابة مكونة من ثلاثة أفراد من صاحبها، تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

ووفق مصادر «الصباح»، فإن الواقعة تعود إلى منتصف مارس الجاري، حين قام أحد المشتبه فيهم بمرافقة الضحية من قرية بودربالة التابعة للنفوذ الترابي للحاجب، بعدما انتحل صفة فلاح، وطلب منه نقل مواد خاصة بالفلاحة إلى مكان خال بمنطقة آيت نعمان ضواحي المدينة. وعند وصولهما إلى الوجهة المحددة، وجدا شخصين آخرين مدججين بالسيوف والسكاكين، فتم تجريد الضحية من أوراق السيارة ومبلغ مالي مهم، وقاد أفراد العصابة السيارة إلى وجهة مجهولة تاركين صاحبها تحت الصدمة، فسارع إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى مصالح الدرك بالمنطقة. وبعد بحث ميداني وتقني، ظهرت السيارة معروضة للبيع على موقع «إلكتروني»، بعدما اشتراها شخص يتحدر من برشيد بأوراق مزورة، فوضعها بدوره على الأنترنيت لبيعها.

حميد بن التهامي (مكناس)