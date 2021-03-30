الجامعة تفرج عن منح الأندية

الفرق توصلت بـ 200 مليون وتنتظر شطرا ثالثا

أفرجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشطر الثاني من منحة النقل التلفزيوني، المخصصة لأندية البطولة الوطنية، البالغة قيمتها 200 مليون سنتيم.

وعلمت «الصباح»، أن جامعة الكرة سلمت الأندية 200 مليون سنتيم، قيمة الشطر الثاني من منحة النقل التلفزيوني، في الوقت الذي يتبقى لها القيمة ذاتها قيمة الشطر الأخير من المنحة المذكورة، المقرر أن تتوصل بها الأندية في يونيو المقبل.

وساهم توصل الأندية بالمنحة المذكورة، في تخفيف تكاليف إجراء الاستعدادات الجارية حاليا، لاستئناف منافسات البطولة الوطنية، سيما أن بعضها برمجت تجمعات إعدادية في مدن أخرى، بعد الضائقة التي تواجهها، منذ اندلاع أزمة «كورونا» في مارس 2020.

وتترقب الأندية الوطنية إفراج جامعة الكرة عن الشطر الثالث من المنحة المخصصة لإحداث الشركات الرياضية، البالغة قيمتها 200 مليون، بعد أن توصلت بـ 500 مليون، والتي من شأنها أن تساهم في إنعاش خزينتها المالية، في الوقت الذي فرضت الدولة عليها، الشروع في أداء جزء من الضرائب.

وتستعد الأندية الوطنية لاستئناف البطولة في الأسبوع الأول من أبريل المقبل، بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.

وتعول الأندية على منحة الجامعة لتدبير مصاريف المعسكرات التي أقامتها استعدادا لمواصلة التباري.

صلاح الدين محسن