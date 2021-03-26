“قصف” بريطاني بـ”الباطل”

فندت المديرية العامة للأمن الوطني ما ورد بشأنها في محتوى رقمي نشرته مؤسسة “ميدل إيست أي” البريطانية، الاثنين الماضي تحت “عنوان أزمة المخزن المغربي” تضمن معطيات مغلوطة ومشوبة بعدم الدقة تتعلق بمجال تدخل مصالح الأمن الوطني وتمس بالاعتبار الشخصي لموظفات وموظفي المرفق العام الشرطي.

ورد بلاغ للناطق الرسمي باسم المديرية المذكورة، توصل “الصباح” بنسخة منه بالتفصيل على معطيات خاطئة واردة في شريط فيديو على موقع المؤسسة البريطانية من 13 دقيقة و3 ثوان، خاصة في ما يتعلق بحيثيات الوفاة المؤسفة للراحل محسن فكري، وكذا بخصوص مزاعم قمع منسوبة كذبا لموظفي الشرطة، لتنوير للرأي العام الوطني والدولي وحرصا من المديرية العامة للأمن الوطني على تفادي نشر وإشاعة الأخبار الزائفة.

وتعليقا على مقطع يشير إلى أن بائع سمك تم فرمه داخل حاوية للنفايات بأمر من ضابط شرطة، أوضح المديرية أن الأمر يتعلق بخبر زائف سبق أن كان موضوع تصويب رسمي بتاريخ 29 أكتوبر 2016 أي صبيحة اليوم الموالي للحادثة، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد أن سحب مقبض آلة الضغط في الشاحنة، والذي لا يمكن الجزم بأنه كان مقصودا، تسبب فيه أحد أصدقاء الهالك الذين كانوا برفقته.

وبخصوص مزاعم القمع المنسوب إلى موظفي الشرط شددت المندوبية أن مصالح الأمن تعاطت بكثير من ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات مع 814 شكلا احتجاجيا عرضيا تم تنظيمها على امتداد اثنا عشر شهرا بعد الوفاة الأليمة للمرحوم محسن فكري.

ي. ق