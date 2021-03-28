برانـي: “كنشكـر راسـي”

نشرت الفنانة كوثر براني صورة على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، والتي أرفقتها بتعليق قالت فيه “عندو الزين عندو لحمام دايرو في دارو”، وذلك في إشارة منها إلى الإطلالة الجميلة التي ظهرت بها.

وأضافت براني أنها تفضل أن تسليط الضوء على إيجابياتها، قائلة في تعليقها “كنشكر راسي، ومن منكم مثلي يحب أن يرفع من معنوياته؟”.

ومن جهة أخرى، احتفلت كوثر براني، أخيرا، بتحقيق أغنيتها الجديدة “شنو فكرك بيا” مليون مشاهدة، إذ نظمت حفلا عائليا صغيرا احتفاء بالمناسبة.

وبثت كوثر براني، بعد غياب طويل، على قناتها الخاصة على “يوتوب”، أغنية “شنو فكرك بيا”، وهي عبارة عن “ديو” جمعها بالفنان نبيل الحوري.

واختارت براني أن تطل على جمهورها، بأغنية تحمل عنوان “شنو فكرك بيا”، وهو العمل الذي صورته على طريقة فيديو كليب، كما تولى الحوري كتابة كلمات الأغنية وتلحينها أيضا.

وانضمت الفنانة كوثر براني إلى قائمة “اليوتوبرز” بعد إطلاق قناتها على “يوتوب”، التي تخصها لبث فيديوهات عن حياتها الخاصة ومسارها الفني.

وخصصت كوثر براني الفيديوهات في بداية إطلاق القناة للحديث عن طفولتها وتعرضها للتنمر، حين كانت تتابع دراستها في مدرسة ابتدائية خاصة بالناظور وكانت تتعرض لمعاملة سيئة من قبل تلاميذ ينتمون إلى طبقة غنية.

يشار إلى أن كوثر براني استطاعت خلال مشاركتها في برنامج “آراب أيدول” لاختيار المواهب الغنائية العربية، أن تفرض مكانتها وتحظى بثقة أعضاء لجنة التحكيم، الذين أثنوا على صوتها وطريقة أدائها رغم عدم تمكنها من الحصول على اللقب.

أ . ك

