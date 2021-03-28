أخبار الصباح

< جزائري

أوقفت مصالح أمن مطار محمد الخامس، أول أمس (الأربعاء)، فرنسيا من أصل جزائري، مباشرة بعد حلوله بالمملكة. وأفادت مصادر مطلعة أن الإيقاف بني على أمر دولي، بموجب نشرة حمراء صادرة عن "أنتربول"، للاشتباه في تورط المعني بالأمر في جرائم ضمنها القتل العمد. وسيتم تقديم الموقوف أمام محكمة النقض لمباشرة الإجراءات القضائية الخاصة بتسليم المطلوبين.

(م. ص)

< احتجاج

احتج عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، صباح أمس (الخميس)، أمام مقر ولاية جهة البيضاء سطات، مطالبين بمجانية تنقلهم على متن حافلات النقل الحضري، وتوفير "بطاقة المعاق"، لمناسبة اليوم العالمي للإعاقة. وردد المحتجون التابعون لتنسيقية السلام الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة شعارات تحث المسؤولين على الاهتمام بوضعيتهم الاجتماعية.

(خ. ع)

< هدايا

تحدث فاعلون جمعويون ببوسكورة عن مكافآت و"هدايا" يوزعها رئيس المجلس لاستمالة مستشارين. فبعد أن خصص لعدد منهم سيارات الجماعة، رغم عدم توفرهم على تفويضات، قام بتعبيد الطريق المؤدية إلى فيلات بعضهم. وفوجئ سكان أحد دواوير المنطقة، بأشغال تعبيد الطريق نحو فيلا مستشار بالمجلس لمسافة تصل إلى كيلومتر، في حين مازالت مسالك طرقية بالمنطقة تعاني أضرارا وانتشارا للحفر، يتلكأ المجلس في إصلاحها.

(م. ل)

< مدارس

جر "إ. س"، مالك مجموعة مدارس بسلا، أخيرا، 12 أسرة إلى القضاء، لإجبارها على أداء واجبات تعليم أبنائها عن بعد، المتعلقة بثلاثة أشهر من الموسم الماضي. وأوضح مصدر "الصباح" أن ابتدائية سلا بتت، الخميس الماضي، في أول جلسة للقضية. وتصاعدت حدة الخلاف بين مالك المجموعة والأسر، التي تتهمه بعدم مراعاة ظروفها الاجتماعية، بسبب كورونا، مؤكدة أن عقد التعليم يشمل الحضوري وليس عن بعد.

(ع. ل)

< سل

أكدت أرقام المنظمة العالمية للصحة أن المغرب سجل 31536 حالة من السل، بنسبة 97 حالة لكل 100 ألف مواطن، فيما يناهز عدد الوفيات 3 آلاف سنويا. وأكدت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة السل، أن هذا الداء ما زال يمثل مشكلة صحية عمومية، خاصة بجهات البيضاء سطات، وطنجة تطوان، والرباط القنيطرة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي، وسوس ماسة.

(ب. ب)