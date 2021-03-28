بنعيسى ضيف “إيسيسكو”

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) من الرباط، احتفالية دولية كبرى تحمل عنوان “الشعراء أجنحة السلام”، التي تقيمها بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي في السعودية، احتفاء باليوم العالمي للشعر، بمشاركة عدد كبير من الشعراء المرموقين والأدباء والمتخصصين.

وفي الجلسة الافتتاحية للحفل، الذي أقيم حضوريا بمقر المنظمة في الرباط وعبر تقنية الاتصال المرئي، تبارى المتحدثون في مدح الشعر والشعراء، داعين في كلماتهم وقصائدهم إلى إعطاء هذا الفن الأدبي المتأصل في جميع الثقافات حول العالم ما يستحق من مكانة، واعتباره قاطرة للتقدم عبر إغناء القيم الإنسانية النبيلة والمشتركة.

وبدأت الجلسة بعرض الشريط المصور “طائر الحكايات الشهباء”، الذي أنتجته الإيسيسكو احتفاء بيوم الشعر العالمي، تم التعبير فيه عن الامتداد الواسع للشعر الذي يشمل جميع مناحي ومراحل الحياة. ثم تحدث ضيف شرف الاحتفالية، محمد بن عيسى، أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة، فأكد أن الشعر فن عريق متأصل في الثقافات العالمية ومنها الثقافة الإسلامية، وأنه لا يوجد علم أو فكر يعبر بصدق عن ما في النفس البشرية من ذوق وإحساس مرهف بالجمال مثل الشعر.

خ. ع