كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

خصص المكتب المسير للرجاء الرياضي طائرة خاصة للفريق، من أجل السفر للقاهرة، لمواجهة بيراميدز في 11 أبريل المقبل، لحساب الجولة الرابعة من مجموعات كأس «كاف».

واضطر المكتب إلى الاستعانة بطائرة خاصة، بسبب غياب الرحلات بين المغرب ومصر، بسبب منع سلطات المملكة الرحلات من وإلى هذا البلد، بسبب انتشار السلالة المتحورة لكورونا.

الفتح الرياضي

يعود رضى الهجهوج، لاعب الفتح الرياضي، إلى التداريب الاثنين المقبل، بعد أن استفاد من فترة راحة لأسبوع، بسبب الإصابة التي تعرض لها، خلال الاستعدادات الفريق لمنافسات البطولة الوطنية.

وعلمت «الصباح»، أن الهجهوج شعر بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، الشيء الذي دفع الطاقم الطبي للفريق إلى منحه راحة لأسبوع، ما يغيبه عن المباراة الإعدادية، التي يواجه فيها الفتح نظيره الخريبكي، غدا (السبت).

المغرب الفاسي

يواجه المغرب الفاسي، شباب السوالم، غدا (السبت)، في مباراة استعدادا لما تبقى من مباريات البطولة.

وتلعب المباراة في الحادية عشرة صباحا، بالملعب الكبير لفاس، الذي بات جاهزا لاحتضان مباريات الفريق، بعد عدد من الإصلاحات التي همت مرافقه.

المغرب التطواني

تعادل المغرب التطواني أمام يوسفية برشيد، بهدف لمثله، في المباراة الإعدادية، التي جمعتهما أول أمس (الأربعاء)، بملحق ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وشهدت المباراة متابعة جماهيرية غفيرة، على صفحة الفريق في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ بثت مباشرة.