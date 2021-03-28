رسالة رياضية: دروس

الأيام المقبلة هي التي ستحكم على قرار الرجاء، بالإبقاء على المدرب جمال سلامي في منصبه، وما إذا كان صائبا أم لا، لكن الشيء الذي تأكد حتى الآن أن مكتب النادي له شخصية.

فنادرا جدا ما يصمد رئيس أمام استقالات تنهال على مكتبه، بعد يومين من هزيمة مرة في مباراة حساسة مثل الديربي، وأمام تهديدات الجماهير الغاضبة، مثلما صمد رشيد الأندلسي، الرئيس الحالي للرجاء.

ونادرا ما يربط رئيس مصيره ومنصبه بمصير مدرب، في الوقت الذي يعلم الجميع ما يفعله الرؤساء في أندية أخرى من أجل الحفاظ على مناصبهم، والعدد الكبير من المدربين الذين ضحوا بهم من أجل ذلك المنصب.

فقد كان بإمكان الأندلسي والأعضاء الذين أيدوا قرار تزكية المدرب أن يركبوا على الموجة، ويكسبوا تعاطف الجمهور الغاضب اليوم، مثلما فعل رؤساء آخرون، أو كما فعل الأعضاء الثلاثة المستقيلون، لكن ذلك لا يعني أن قرار تغيير المدرب هو القرار الصائب في هذا الوقت بالضبط.

كذلك، أظهر المدرب جمال سلامي أن نجاحاته السابقة لم تأت من فراغ، بل من تكوين واحترافية عاليين، إذ أبدى ليونة كبيرة في تقبل أي قرار من المكتب المسير، ورزانة في مواجهة الانتقادات والتهديدات، فيما يلجأ مدربون آخرون إلى تقديم الشهادات الطبية، وإحصاء مستحقاتهم العالقة، وتعويضات فسخ العقد، والبحث عن شماعات للإخفاق في وسائل الإعلام.

ربما أساء جمال سلامي التقدير في عدد من القرارات والاختيارات في الفترة الأخيرة، لكن هل يعني ذلك التشكيك في كفاءته ونجاحاته، رغم الظروف الصعبة التي تسلم فيها الفريق؟ وهل يعني ذلك أنه السبب الوحيد للهزائم الأخيرة؟ وهل سينجح التغيير في هذا الظرف؟

هذا هو السؤال.

عبد الإله المتقي