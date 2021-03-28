لشكر: العتبة ليست قرآنا

قال إن البلاد محتاجة لدولة قوية عادلة ومجتمع حداثي متضامن

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ندوة صحافية بآسفي، ظهر أول أمس (الأربعاء)، أن العتبة ليست قرآنا منزلا، وأن حزبه قام بمراجعة موقفه منها.

وقال لشكر، جوابا عن سؤال لـ “الصباح”، على هامش افتتاح المقر الإقليمي لحزبه، حول ما إذا كان القاسم الانتخابي سيؤدي إلى بلقنة المشهد السياسي، إن حزبه كان من السباقين لرفع العتبة، من أجل الوصول إلى قطبية، مضيفا أن هذا كان تصورا، ولكن ليس قرآنا منزلا، موضحا أنه حينما تم تنزيل هذا التصور على أرض الواقع، ثبت عدم صوابه، من خلال القطبية المصطنعة عقب نتائج انتخابات 2015 و2016.

وزاد موضحا “لم نتردد في التأكيد أنه ستقع كارثة إذا تم ضرب التعددية، وأصبح حزبان يتحكمان في رقاب المغاربة، وتابعنا جميعا كيف أن نتائج هذه الانتخابات أدت إلى “بلوكاج”، وهو ما دفعنا إلى مراجعة أفكارنا، واعتبرنا أن البلاد ما زالت محتاجة إلى تعددية متوازنة، لأننا نعتبرها ضامنة لاستقرار وأمن البلاد، وهي الضامنة ليستمر المغرب نموذجيا في المنطقة الإقليمية، وحتى لا تعيش بلادنا ما تعيشه دول أخرى، بدءا من الجزائر مرورا بسوريا والعراق وغيرها”.

وأضاف لشكر، بخصوص المشروع التنموي، أن حزبه أكد في المذكرات التي قدمها لشكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي، أن البلاد محتاجة لدولة قوية عادلة ومجتمع حداثي متضامن، واليوم تأكد أن البلاد قوية، واستطعنا أن نشكل فعلا استثناء، لأنه، بعد جائحة كورونا، وما خلفته من مآس اقتصادية في مجموعة من الدول، فإن احتياطي المغرب من العملة الصعبة يفوق 300 مليار درهم، رغم آثار الجائحة، ما يؤكد صلابة بلادنا.

ونأى لشكر بنفسه، عن تحديد الأحزاب الأقرب للتحالف معها، بعد انتخابات الصيف المقبل، مؤكدا أن التحالفات الحكومية تتم ليلة إعلان النتائج.

وأشرف إدريس لشكر، خلال اجتماع حضره اتحاديون، على تكوين لجنة إقليمية عهد إليها تدبير الانتخابات، والتي يشرف عليها رجل الأعمال والبرلماني السابق محمد اجدية، الذي يرأس جماعة سيدي عيسى.

محمد العوال (آسفي)