“قالولي” تجمع “لبنج” وجاحظ

أفرج الرابور زكرياء بناجح الملقب بـ”البنج”، عن جديده الفني، وهو عبارة عن ديو جمعه بالمغنية الشابة شيماء جاحظ، والتي طرحت الأغنية على قناتها الخاصة ب”يوتوب”.

وصورت الأغنية التي تحمل عنوان “قالولي”، على طريقة فيديو كليب، أشرف عليه المخرج حسن الكرفتي، والذي حرص على استعمال تقنيات متطورة، خلال تصوير مشاهد الفيديو. ووقع الاختيار على مراكش، من أجل تصوير مشاهد فيديو كليب الأغنية، علما أنه عرف مشاركة فرقة رقص برازيلية.

وتعد أغنية “قالولي”، التي حظيت بنسب مشاهدة مهمة، بعد ساعات قليلة من طرحها، من كلمات وتلحين “البنج”، في حين تكلف كريم الوكيلي بتوزيعها الموسيقي. وفي سياق متصل، سبق أن تعاون “البنج” مع عدد من الفنانين الشباب، إذ قدم رفقتهم أعمالا مشتركة، تكلف بكتابة كلماتها وتلحينها، من بينهم نادين عشاق، التي طرح رفقتها أغنية “جونيمار”، وهي من كلماته وألحانه، علما أن الفيديو الكليب، من توقيع المخرج أنس الكاد.

فيما تعد أغنية “قالولي” ثاني أغنية تطرحها جاحظ، بعد أغنيتها الأولى والتي تحمل عنوان “حبييي”، طرحتها يناير الماضي، وهو العمل الذي حظي بمشاهدة مهمة، واختارت تصويره على طريقة فيديو كليب، شاهده أكثر من مليون مشاهد، بعد أسابيع قليلة من طرحه على قناتها الخاصة ب”يوتوب”.

إيمان رضيف