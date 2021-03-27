علمي: المجال الفني صدمني

قالت بشرى علمي، مليحة العرب، إن دخولها عالم الغناء، جعلها تواجه بعض الصعوبات، رغم أنها في بداياتها الفنية. وأوضحت علمي في دردشة مع “الصباح”، أنها عازمة على الاستمرار في الغناء رغم كل ذلك، سيما أنها تتلقى الدعم من عائلتها، قبل أن تنتقل للحديث عن المنافسة بين الفنانين. في ما يلي التفاصيل:

بعد حصولك على لقب “مليحة العرب”، دخلت مجال الغناء كيف وجدت هذه التجربة؟

كنت متشوقة بشكل كبير لدخول عالم الغناء، من أجل ذلك استفدت من دروس في المجال على يد اختصاصيين، قبل أن أطرح أول أغنية صورتها على طريقة فيديو كليب تحت إشراف فريق عمل محترف.

وكما كنت متوقعة، حققت الأغنية والتي تحمل عنوان “ذكرى” نسب مشاهدة مهمة بالنسبة إلي، لذلك خططت للاستمرار في هذا المجال، سيما أنه من بين أحلامي الغناء، فرغم كل الصعوبات سأستمر، لأنني اتلقى الدعم من عائلتي، التي تساندني في كل خطواتي.

هل هذا يعني أنك صادفت بعض الصعوبات؟

بطبيعة الحال، كانت هناك صعوبات كثيرة، إلى درجة أنني فكرت، في بعض اللحظات، في الابتعاد عن الغناء، سيما أنني تلقيت عروضا لتقديم إعلانات بلبنان، لكنني تراجعت عن ذلك، وعزمت على الاستمرار. وبالنسبة إلى أول مشكل صادفته، هو إيجاد صعوبة في الحصول على أغنية في المستوى، الذي أتطلع إليه، سيما أن أول أغنية طرحتها كانت مميزة وبشهادة الكثيرين. كما واجهت إكراهات أخرى، جعلتني “مصدومة” من المجال الفني.

هل المنافسة القوية بين المغنين، تشكل عائقا لك؟

أعتقد أن كل فنان ومغن لديه جمهوره والذي يتابعه، وأن الاستمرار رهين بتقديم أعمال مميزة في مستوى تطلعاته. ومن المهم أن تكون المنافسة قوية بين الفنانين، باعتبار أن ذلك يجعل كل فنان يقدم أحسن ما لديه لكسب إعجاب الجمهور. مازلت في بداية المسار الفني، ولم أدخل بعد عالم المنافسة بين الفنانين.

هل حصولك على لقب “مليحة العرب” فتح لك مجال الغناء؟

أول أغنية طرحتها كانت من إنتاجي الخاص، والشيء ذاته بالنسبة إلى الأعمال التي أخطط لطرحها خلال الفترة المقبلة. ممكن أن يكون اللقب ساعدني على أن تتعرف علي فئة من الجمهور، لكنه لم يفتح لي مجال الغناء، ولا أعتقد ذلك، لأن الغناء يحتاج إلى إمكانيات صوتية، وهو ما اشتغلت عليه في الفترة السابقة، ومازالت إلى اليوم أحرص على تطوير نفسي لأواجه كل الصعوبات.

أجرت الحوار: إيمان رضيف