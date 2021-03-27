وعود تنهي التمرد بالمولودية

اللاعبون استأنفوا التداريب والمكتب ينتظر هوار

أكد لاعبون من مولودية وجدة ل «الصباح»، أنهم تلقوا وعودا من المكتب المسير بصرف مستحقاتهم المالية، قبل مباراة الدورة العاشرة أمام يوسفية برشيد، الأحد المقبل.

وقال هؤلاء اللاعبون إنهم اتصلوا عدة مرات بمسيري الفريق، من أجل التعجيل بتسديد مستحقاتهم، غير أن مطالبهم ووجهت بالتماطل.

وأكد عضو بالنادي أن المكتب المسير ينتظر عودة الرئيس محمد هوار، لعقد اجتماع سيخصص لدراسة موضوع مستحقات اللاعبين، وطريقة تسديدها، والتي تجاوزت نصف مليار.

والتحق اللاعبون، أول أمس (الثلاثاء)، بملعب التداريب في أول حصة تدريبية، بعد إضراب أربعة أيام، فيما التحق جمال حركاس وآدم النفاتي وإسماعيل خافي بمعسكر المنتخب الوطني للمحليين.

وقرر الطاقم التقني لمولودية وجدة برمجة حصتين تدريبيتين، في اليوم، في إطار استعدادات الفريق لمباراته أمام يوسفية برشيد، علما أن اللاعبين استفادوا من أربعة أيام راحة.

عبدالرزاق بونشوشن (وجدة)