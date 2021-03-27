رسالة رياضية: تمييز؟؟

بدا وحيد خاليلوزيتش، مدرب الأسود، كما لو أنه يتهم الأندية الأوربية بالتمييز والعنصرية، بعدما لجأت إلى أسلوب المناورة، لمنع محترفيها الأفارقة من الالتحاق بمنتخبات بلدانهم، كما جرت العادة.

وتحدث الناخب الوطني بحرقة وعصبية أحيانا في ندوته الصحافية، كما دعا بقية المدربين الأفارقة إلى التصعيد ضد كل من سولت له نفسه القفز على قوانين «فيفا».

والسؤال المطروح، هل للأندية الأوربية الحق في ما لجأت إليه، مستغلة قرارا جديدا للاتحاد الدولي، أم أن الأمر يتعلق بوصاية جديدة، وسوء معاملة تجاه الاتحادات القارية؟.

عندما رفض أنتر ميلان السماح للمهاجم لوكاكو بالالتحاق بمنتخب بلجيكا، أقام اتحاده الكروي الدنيا، ولم يقعدها، للطعن في القرار، مهددا ومتوعدا، إلى أن استجاب الفريق الإيطالي للطلب تحت الضغط، لكن الأمر اختلف للأسف لدى بروج البلجيكي، الذي رفع حق «فيتو» لمنع اللاعب المغربي نبيل درار، من الانضمام إلى معسكر الأسود.

إذا كانت بعض الأندية الأوربية تتعامل بمنطق التعالي تجاه المنتخبات الإفريقية، وتقفز على القوانين متى شاءت، خدمة لأجندتها ومصالحها، دون أدنى احترام للصفة الدولية لمحترفيها، فلأن بلدانا إفريقية لم تتخذ ما يجب من احتياطات صحية صارمة للسيطرة على الجائحة.

لهذا، من حق الأندية، التي تدفع لمحترفيها الملايير، أن تخشى عليهم من هذا الوباء الفتاك، ولم تجد سوى المنع لتفادي شر الحجر على لاعبيها الدوليين لأسبوع على الأقل. أما المنتخبات الإفريقية، فينبغي عدم اعتماد سياسة لي ذراع هذه الأندية، التي سهرت واجتهدت في تكوين لاعبيها، قبل تسليمهم إياها على طبق من ذهب.

عيسى الكامحي