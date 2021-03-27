الوداد يريح لاعبيه أمام كايزر

سكومة وشراشم يعودان وبنشريفة يقود اللاعبين بجنوب إفريقيا

اختار الطاقم التقني للوداد، بقيادة فوزي البنزرتي، إراحة لاعبيه الأساسيين، عندما يسافر النادي لمواجهة كايزر شيفز الجنوب إفريقي في رابع أبريل المقبل، لحساب الجولة قبل الأخيرة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا، بعدما ضمن التأهل لربع النهاية، بعد تحقيقه لثلاثة انتصارات، مقابل تعادل بملعب حوريا كوناكري (0-0) في الجولة السابقة.

وستعرف تشكيلة الوداد خلال هذه المباراة، عودة أيوب سكومة ومنصف شراشم وسفيان كركاش، إذ من المنتظر أن يسافروا مع الفريق إلى جنوب إفريقيا، مقابل إراحة لاعبين آخرين، على غرار أيوب الكعبي ومحمد أوناجم المصاب، وأشرف داري وأمين أبو الفتح وغيرهم من اللاعبين الأساسيين.

وارتأى الطاقم التقني إراحة لاعبي الفريق الأول، بسبب تراكم المباريات في الفترة الأخيرة، ناهيك عن منع سلطات جنوب إفريقيا، استقبال طائرة خاصة قادمة مباشرة من البيضاء، إذ سيكون على الفريق الأحمر قطع مسافة طويلة، من البيضاء إلى الدوحة وبعدها إلى جوهانسبورغ.

ولن تشمل الراحة لاعبي الفريق الأول فقط، بل حتى البنزرتي، الذي سيغيب عن الرحلة، وسيفسح المجال أمام حمودة بنشريفة، لقيادة الفريق في رحلة جنوب إفريقيا.

ويرى الفريق الجنوب إفريقي في المباراة فرصته الأخيرة، من أجل ضمان التأهل، بعدما فاز في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين، وخسر واحدة، ويتوفر على خمس نقاط، مناصفة مع صاحب الرتبة الثانية حوريا كوناكري الغيني، فيما يوجد بيترو أتلتيكو الأنغولي أخيرا بنقطة واحدة.

العقيد درغام