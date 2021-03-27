كواليس الفرق

الفتح الرياضي

يغيب المهدي الباسل، عميد الفتح الرياضي، عن مباراة فريقه أمام المغرب الفاسي، المقرر إجراؤها في 4 أبريل المقبل بفاس، لحساب الجولة العاشرة من منافسات البطولة الوطنية.

ويعود غياب الباسل عن المباراة، بسبب جمعه أربعة إنذارات، الشيء الذي يزيد من متاعب الفريق في الدفاع، خاصة بعد أن تلقى الكثير من الانتقادات في المباريات الأخيرة.

المغرب الفاسي

وضع ميغيل غاموندي، مدرب المغرب الفاسي، برنامجا أسبوعيا للتداريب، انطلق أمس بتداريب في قاعة لبناء الأجسام، وبحصة مسائية، علما أن الفريق أجرى مباراة إعدادية أمس (الأربعاء) أمام فريق الأمل، ويجري مباراة أخرى اليوم (الخميس).

ومن المقرر أن تتواصل تداريب «الماص» غدا (الجمعة)، على أن يجري الفريق مباراة إعدادية ثالثة، بعد غد (السبت).

شباب المحمدية

تلقى أشرف غريب وأسامة الزمراوي، لاعبا شباب المحمدية لكرة القدم، دعوة من الجامعة، للمشاركة في تجمع المنتخب الوطني للشباب، الذي يتواصل بالسعيدية إلى غاية 31 مارس الجاري.

وشارك الزمراوي مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة بموريتانيا، فيما غاب أشرف غريب بسبب الإصابة، علما أنه عميد هذه الفئة وهدافها.

سريع وادي زم

يواجه سريع وادي زم، الدفاع الجديدي، بعد غد (السبت)، في مباراة إعدادية، للاستعداد لمباريات البطولة الوطنية.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الثالثة والنصف، وتلعب على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، وستعرف منح فرصة لكل اللاعبين من أجل إبراز إمكانياتهم.