نادية فتاح العلوي تدعو لصناعة سياحية أكثر قوة واستدامة

دعت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الخميس، إلى استباق مرحلة ما بعد الأزمة منذ الآن، لبناء صناعة سياحية أكثر قوة واستدامة، تعود بالنفع على الجميع.

وأبرزت فتاح العلوي، في معرض كلمتها بمناسبة انعقاد منتدى الاستثمار الفندقي الافريقي 2021 المنظم عن بعد، أن المستثمرين المبادرين إلى الانخراط في هذه الدينامية سيستفيدون، بالتأكيد، بنسبة أكبر من أفضل الفرص، مذكرة بالأهمية الكبرى لإقلاع الصناعة السياحية كأساس لاستدامة القطاع.

وقالت إن “هذه الأزمة تشكل فرصة لإعادة التفكير بكيفية مبدعة في طريقة استقطاب السياح. يتعين علينا استغلال المؤهلات السياحية التنافسية والهائلة التي يتمتع بها المغرب، من أجل خلق عروض سياحية في جميع جهات المملكة”.

وذكرت بأنه منذ اندلاع الأزمة الصحية، أحسن المغرب تدبير الجائحة، من خلال الإهتمام أولا بصحة وسلامة المواطنين، وكذا من خلال تقديم دعم كبير للاقتصاد عموما والسياحة على الخصوص، مشيرة إلى أن الحكومة منحت مساعدات للعاملين في القطاع، وللشركات المتضررة من الأزمة.

وأضافت “اليوم، نحن متفائلون، ندبر المرحلة وفق استراتيجية تلقيح محكمة، في الوقت الذي تظل فيه كل المؤشرات الوبائية مشجعة من أجل العودة للحياة الطبيعية”.