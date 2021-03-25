انخفاض حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة ب 53ر69 في المائة

سجل المطار الدولي الشريف الإدريسي بالحسيمة، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، تراجعا في حركة المسافرين بنسبة 53ر69 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وحسب معطيات المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة إلى غاية نهاية فبراير الماضي 3209 مسافرين ، مقابل 10 آلاف و533 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.

وبلغ عدد المسافرين الذين عبروا عبر المطار خلال فبراير الماضي 1559 مسافرا مقابل 5028 مسافرا خلال الشهر نفسه من السنة الماضية، بتراجع بنسبة 99ر68 في المائة.

ويعتبر مطار الحسيمة الشريف الإدريسي ثاني أهم معبر جوي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بعد مطار طنجة ابن بطوطة الدولي، الذي استقبل العام الماضي ما مجموعه 490 ألفا و 488 مسافرا، أي بتراجع بنسبة 63.85 في المائة مقارنة مع 2019.

وقد استقبلت مطارات المملكة خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية ما مجموعه 1.063.224 مسافرا، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 73.24 في المائة مقارنة مع متم شهر فبراير 2020.