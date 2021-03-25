أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الجمعة) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الجمعة)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “عملية مغربية أمريكية تطيح بخلية إرهابية” و”تلاعبات ب23.8 مليارا بالصحة”، ثم حوار مع “الكوتش” مديحة بناني بعنوان “عشت العنف بجميع تلاوينه”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “جزائريون يتزعمون شبكة للاتجار في البشر”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “سلامي باق مع الرجاء”.