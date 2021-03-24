أزيد من 21 ألف مسافر استعملوا مطار أكادير المسيرة فبراير الماضي

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار أكادير – المسيرة الدولي، خلال فبراير الماضي، ما مجموعه 21 ألفا و196 مسافرا، مقابل 179 ألفا و194 مسافرا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأفاد تقرير للمكتب الوطني للمطارات، أن نشاط مطار أكادير – المسيرة سجل، خلال الشهر الثاني من العام الجاري، انخفاضا بنسبة 17 ر 88 في المائة، مقارنة مع فبراير 2020، بسبب الانعكاسات السلبية لجائحة “كوفيد-19” التي ألحقت أضرار كبيرة بالعديد من القطاعات على الصعيد العالمي، وفي مقدمتها قطاع النقل الجوي.

وبلغت حصة مطار أكادير – المسيرة نسبة 04 ر5 في المائة من مجموع المسافرين الذين تنقلوا عبر مختلف مطارات المملكة خلال الشهر الثاني من السنة الجارية، والبالغ عددهم 420 ألفا و384 مسافرا.

وحل مطار أكادير – المسيرة الدولي في الرتبة السادسة على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين خلال الشهر الثاني من العام الجاري، وراء كل من مطارات محمد الخامس بالبيضاء وطنجة ومراكش والناظور وفاس.