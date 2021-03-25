فئران جائعة تجتاح شوارع لندن

اجتاحت فئران جائعة شوارع لندن المقفرة بفعل تدابير الحجر، ما ساهم في ازدهار شركات مكافحة هذه القوارض.

من المجاري، جاء الجرذ البالغ طوله نحو عشرين سنتيمترا إلى هذا المنزل في جنوب غربي العاصمة البريطانية، وشق طريقه إلى المسكن الذي كان حتى الأمس القريب في منأى عن القوارض عبر أنبوب الإخلاء في مراحيض الطابق الأرضي، وهو ما يمكن تبينه من آثار القضم حول الأنبوب.

وزاد عدد الجرذان بنسبة 25 في المائة العام الماضي في المملكة، إذ ارتفع من 120 مليونا إلى 150، فالحجر يوفر ظروف تكاثر مثالية لهذه القوارض التي تلد إناثها عشرة صغار عدة مرات في السنة.

دبابة تطلق قذيفة على مزرعة للدجاج

خلال مناورة تدريبية، أطلقت دبابة تابعة للجيش الإيطالي قذيفة على مزرعة دواجن في شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من الدجاج وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.

وقع الحدث عندما كانت دبابة “تشينتاورو” المضادة للدبابات التابعة للواء “بوتسوولو دل فريولي” تشارك في مناورة ليلا في ميدان عسكري قرب فيفارو، على بعد نحو ساعة بالسيارة شمال البندقية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقتل عدد كبير من الدجاج جراء سقوط القذيفة، فيما انهار جزء من المبنى الذي كان يؤويها. وفتح المدعي العام في مقاطعة بوردينوني تحقيقا وأوقف من الخدمة المدرعات الأربع التي كانت تشارك في هذه التدريبات.

طائر بحري يعطل رحلات طيران

في واحدة من الأضرار التي تلاحق حركة الملاحة الليبية، تسبب طائر بحري في تعطيل بعض رحلات الطيران من العاصمة طرابلس إلى مصر وتركيا، بعدما تمكن من التسرب داخل محرك إحدى الطائرات، ما دفع الشركة المشغلة إلى إرجاء الرحلات لوقت لاحق.

وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، إن شركة طيران البراق ألغت رحلاتها التي كانت مقررة، وأرجعت ذلك إلى عطب تسبب فيه تسرب طائر بحري إلى محرك الطائرة، ما أدى إلى اعوجاج بشفرات المحرك.

وقالت شركة البراق إنه حفاظا على سلامة الركاب، تم إدخال الطائرة للصيانة، ومن ثم إلغاء جميع الرحلات المقررة، مبدية أسفها لجميع الحاجزين على خطوطها، لما وصفته بـ”ظروف قاهرة خارجة عن إرادتها”.