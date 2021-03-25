وفد إسباني بالعيون لأجل الكرة النسوية

حل وفد إسباني بالعيون، الأسبوع الماضي، لتفعيل اتفاقية التعاون الرياضي، الموقعة بين الجامعة والاتحاد الإسباني، الثلاثاء الماضي، في الرباط.

وقررت الجامعة تعميق التعاون مع الاتحاد الإسباني، من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات، المتعلقة بتطوير الكرة النسوية، والفئات الصغرى والتحكيم، خاصة تقنية الحكم المساعد “فار”، في انتظار إبرام شراكات مماثلة مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، برعاية جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. واستقبلت خديجة إيلا، رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية الوفد الإسباني، برئاسة ماريا تاتو ميرا، مديرة الكرة النسوية بالاتحاد الإسباني، وخوسيا أغيري، مدرب أتليتيك بيلباو، من أجل إبرام المزيد من الاتفاقيات، خصوصا مع النادي البلدي النسوي العيون. وعلمت “الصباح” أن الوفد الإسباني تفقد معظم المنشآت الرياضية في العيون، ومرافق المركب الرياضي الشيخ محمد لغضف والقاعات الرياضية وملاعب القرب.

عيسى الكامحي