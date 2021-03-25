زيادي تعود بـ “مازال ليام دور”

طرحت، أخيرا، الفنانة هند زيادي على قناتها الرسمية على “يوتوب” عملا غنائيا عبارة عن “كوفر”، بعنوان “مازال ليام دور”، الذي أعادت فيه غناء أغنية للشاب مصطفى بتوزيع موسيقي جديد.

وتم تصوير فيديو كليب أغنية “مازال ليام دور” تحت إدارة المخرج محمد زكي، الذي ارتأى أن تكون مشاهدها على متن باخرة، حيث تقاسمت زيادي بعض الصور من كواليس التصوير مع متابعيها على حسابها على “إنستغرام”.

ومن جهة أخرى، عبرت هند زيادي عن سعادتها الكبيرة بنسبة المشاهدة الكبيرة، التي حققتها أغنية “مجنونة”، رغم مرور سنة على إطلاقها، إذ قالت “مرت سنة على إطلاق العمل، وأفتخر به، سيما أنه قربني من جمهوري”.

وكانت من بين الأغاني، التي أطلقتها هند زيادي “ضحكة لوف”، التي تعد ثمرة تعاون فني بينها وبين الفنان زهير بهاوي، الذي تولى كتابة الأغنية وتلحينها، بينما تولى توزيعها بلال أفريكانو.

وصورت الفنانة هند زيادي “ضحكة لوف” على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج عمر العمراني، الذي اختار لها فكرة جديدة سلط من خلالها الضوء على مهنة سائقة سيارة أجرة كبيرة.

وتحكي أغنية “ضحكة لوف” قصة حب لم يكتب لها النجاح، كما لم يعد ينفع معها الندم بعد أن فشلت كل المحاولات بسبب تجاهل أحد الطرفين لمشاعر الآخر.

أمينة كندي



