السنوسي يفتتح ملعب الصويري بالقنيطرة

افتتح جمال السنوسي، رئيس العصبة الوطنية للهواة وعضو المكتب المديري للجامعة، ملعب الصويري في القنيطرة، بحضور مسؤولي المجلس البلدي للقنيطرة وأندية الهواة.

وسلمت الجامعة ملعب الصويري إلى النادي القنيطري، من أجل استغلاله في التكوين، إذ ينتظر أن يشيد به مركز لاحتضان مواهب القنيطرة.

ويأتي تسليم الملعب، الذي تكلفت الجامعة بتكسيته بالعشب الاصطناعي، ضمن الإستراتيجية، التي وضعتها الجامعة، من أجل مساعدة “الكاك” على تفعيل برامجها الرامية إلى تطوير الممارسة الكروية وتعزيز البنيات التحتية.

وكشف مصدر مسؤول، أن ملعب الصويري وضع رهن إشارة النادي القنيطري دون سواه، في إشارة منه إلى صعوبة استغلاله من قبل مختلف الفرق، المنضوية تحت لواء عصبة الغرب لكرة القدم.

ويعد ملعب الصويري معلمة رياضية في القنيطرة، بعدما أنجب العديد من الأسماء المرموقة في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، أمثال بوجمعة بنخريف ومحمد كالا واحسينة أنفال ومحمد البوساتي وجمال جبران ونور الدين البويحياوي ونور الدين خليفة وغيرهم.

عيسى الكامحي