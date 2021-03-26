الاقتصاد التضامني… فشل المقاربة الإحسانية

ملايير الدراهم خصصت للقطاع في غياب إستراتيجية لعصرنة عمليات الإنتاج والتسويق

حظي قطاع الاقتصاد التضامني وإنعاش الأنشطة الإنتاجية المحلية باهتمام من قبل السلطات العمومية، إذ عرف عدد التعاونيات والجمعيات والتجمعات ذات النفع الاقتصاد ارتفاعا ملحوظا. وخصصت إستراتيجية المغرب الأخضر دعامة خاصة بالقطاع، من أجل تطوير أدائه ورفع مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي لتصل إلى 3 في المائة منه في أفق 2020، أي ما يناهز 34 مليار درهم.

لكن المعطيات المتوفرة، تشير إلى أن رقم معاملات القطاع لا يتجاوز 8 ملايير درهم، ما يعني أن الإنجازات لم تصل إلى ربع الهدف المحدد بالنسبة إلى السنة الماضية. ويرجع الخبراء ذلك إلى المقاربة المعتمدة، التي تتعامل مع القطاع على أنه آلية لمحاربة الهشاشة، ولم تنجح في تحويل أنشطته إلى قطاعات اقتصادية متطورة وعصرية على غرار عدد من التجارب الدولية.

ويوصي خبراء في المجال بضرورة إعادة النظر في المقاربة الحالية، واعتماد إستراتيجية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار كل المتدخلين في القطاع وتتطرق إلى مختلف الإشكالات التي يعانيها الفاعلون فيه في إطار تصور موحد.

ع . ك

التعاونيات رافعة للتنمية الاجتماعية

تساهم في محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتوفر آلاف مناصب الشغل

تلعب التعاونيات دورا كبيرا في النسيج الاقتصادي الوطني، نظرا لأدوارها الاجتماعية والتضامنية، وسعيها إلى تحسين الوضع الاجتماعي للأعضاء وظروفهم المعيشية، وتحقيق مستوى لائق بهم بأسرهم، وتقوية قدرتهم الشرائية والحفاظ على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

وحسب مكتب تنمية التعاون، فإن التعاونيات تساهم في محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، يإدماج صغار المنتجين في عجلة الإنتاج والتسويق وإحداث مقاولات مهيكلة.

وأضحت المشاريع التعاونية مدرة للدخل، اعتمادا على المهارات واليد العاملة والعنصر البشري، أكثر من الرأسمال وتتوزع التعاونيات المنتجة في عدة مجالات وقطاعات واعدة، كما أصبحت مصدر دخل قار لآلاف المتعاونين، ومجالا لمحاربة البطالة، بتوفير مناصب الشغل خاصة للشباب وذوي الشهادات بإحداث مشاريع مدرة للدخل تمكن من التشغيل الذاتي المباشر وغير المباشر وضمان دخل قار ولائق.

كما ساهمت في إدماج المرأة في سوق الشغل، سيما في العالم القروي وتحسين ظروفها الاجتماعية، ومحاربة الأمية والجهل وتخليق الحياة العامة والمساهمة في فتح آفاق التربية والتكوين لشرائح متنوعة من المجتمع، خاصة في العالم القروي.

ومكن مخطط المغرب الأخضر من تطوير القطاع التعاوني في جميع المجالات المرتبطة بالفلاحة، ما جعل التعاونيات الفلاحية، قاطرة للاقتصاد التضامني والاجتماعي.

وتشير إحصائيات مكتب تنمية التعاون، إلى أن التعاونيات العاملة في المجال الفلاحي، باتت المهيمنة على القطاع التعاوني بالمغرب، بنسبة 65 %، متبوعة بالصناعة التقليدية (13 %)، ثم السكن (12 %). كما يتوزع النشاط التعاوني في المجموع على 22 قطاعا وعلى أزيد من 100 نوع من الأنشطة، وهو ما ساهم في دينامية التعاونيات.

ويعد النشاط التعاوني، الأداة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بفتح الأسلوب التعاوني آفاقا جديدة لإحداث مشاريع اقتصادية واجتماعية، تساهم بصورة فعالة في محاربة البطالة والفقر وإدماج صغار المنتجين في السوق.

وتمثل التعاونيات النسائية في مختلف القطاعات والأصناف، خاصة بالوسط القروي في أنشطة تربية الماشية والنحل والدواجن والأرانب، وإنتاج الأركان، وجمع المحار، والمواد الغذائية (إنتاج الكسكس، صناعة الحلويات)، والأعشاب الطبية والعطرية، واستطاعت آلاف النساء القرويات ضمان دخل قار والنهوض بأوضاعهن الاجتماعية.

ومع تطور النشاط التعاوني، انخرطت وزارة الاقتصاد والمالية، في الجهود المبذولة، بوضع آلية التمويل لفائدة الشركات الصغرى والشباب حاملي المشاريع المبتكرة، والتي مكنت من تعبئة مصادر جديدة للتمويل، جعلت المغرب من بين الدول الأوائل في منطقة «مينا» التي بادرت إلى وضع إطار قانوني يؤطر آلية التمويل التعاوني، بما يضمن المشاركة الفعالة للمانحين والممولين لدعم مشاريع التنمية، من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، فضلا عن تعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للبيضاء.

وترتكز آلية التمويل على تجاوز الوسطاء الماليين التقليديين من بنوك، وجمعيات سلفات صغرى، واستخدام منصات إلكترونية للربط المباشر بين حاملي المشاريع والممولين، وجمع مبالغ صغيرة من الأموال، من عدد كبير من الممولين، وتوجيهها إلى عدد كبير من حاملي المشاريع، باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

تمويل

مكنت الآلية من الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي، وتوفير موارد مالية لدعم الابتكار، بتأطير أنشطة شركات التمويل التعاوني، وإحداث نظام خاص بها يحدد، بالخصوص، إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني.

كما ساهمت في ضبط وتحديد عمليات القرض والتبرع والمقتضيات المؤطرة لتسيير منصات التمويل التعاوني وتصنيفها، والمهام الموكلة لشركة التمويل التعاوني، والتزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها، خصوصا ما له علاقة بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار، فضلا عن القواعد المنظمة لتدبير الحسابات الخاصة بالمشاريع التي يتم تمويلها عبر منصات التمويل التعاوني.

برحو بوزياني