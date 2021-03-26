إستراتيجية وطنية لحل إشكالية التسويق

قنوات جديدة لترويج المنتوجات في المعارض والمساحات الكبرى

يواجه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحديات كبرى في مجال التسويق، الذي يعتبر من بين الإكراهات الكبرى التي تعيق تطور ونمو الحركة التعاونية.

وفي إطار المبادرات التي تهدف إلى مساعدة التعاونيات لحل مشكل التسويق، وإيجاد قنوات جديدة لترويج وتسويق منتوجاتها، تم التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع عدد من الفاعلين الفاعلين، ضمنهم مكتب التسويق والتصدير “مغرب تسويق”.

وتفعيلا لهذه الاتفاقية، أعطيت الانطلاقة لأول عملية نموذجية بافتتاح أول متجر تضامني، بشارع الجيش الملكي بالبيضاء، في 2012 بمشاركة أزيد من 80 تعاونية، لعرض منتوجات التعاونيات.

ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود الهادفة إلى دعم تسويق منتجات التعاونيات وصغار المنتجين في قطاع المنتوجات الغذائية، وإدخال التعاونيات في قنوات التوزيع والتسويق، والتحسيس بأهمية الفرص التي تتيحها لها بتشجيعها على الانخراط في هذه الدينامية التجارية الجديدة.

كما تم تحديد نهج التسويق لصالح المنتجات المحلية لزيادة الإنتاج وتحفيز الاستهلاك المنصف والمتضامن لمنتجات التعاونيات، وتثمينها من خلال المصادقة على معايير الجودة، في التجميع والتزويد بوسائل التعبئة والتلفيف.

وسعيا إلى تقريب المنتوج التعاوني من المستهلك، تم فتح المجال أمام تسويقه بالفضاءات التجارية الكبرى، إذ أبرمت الوزارة اتفاقيات شراكة مع المراكز التجارية الكبرى التابعة لكل من مجموعة مرجان، ومجموعة أسواق السلام، وشركة

“لابيل في”، بهدف تخصيص أروقة لعرض وتسويق منتجات التعاونيات وتمكينها من الاستفادة من فرص البيع ودعامات التسويق التي تتيحها هذه المراكز.

وتهدف العملية إلى بلورة مقاربة جديدة تهدف إلى دعم التعاونيات في تسويق منتجاتها ومساعدتها على تنشيط وتطوير عملها. كما فسح المجال لها للمشاركة في المعارض الوطنية والجهوية، لتسويق منتجاتها بكل الجهات.

وسنت الوزارة الوصية إجراءات استباقية ترتكز على وضع إستراتيجية وطنية متكاملة غطت الفترة الممتدة ما بين 2020-2010، بهدف تقويــة وتنســيق جهــود التدخــل العمومــي فــي مجــال الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، وتعزيــز بــروز اقتصــاد اجتماعــي فعــال ومهيــكل، قــادر علــى لعــب أدواره فــي محاربــة الفقــر والهشاشــة والإقصــاء الاجتماعــي.

كما تهدف الإستراتيجية إلى المســاهمة فــي تنميــة مجاليــة مندمجــة مبنيــة علــى الاســتغلال العقلانــي، وتثميــن الثــروات والمؤهــلات المحليــة، وتحسين الرؤية والتواصل للتعريف بالقطاع.

ووضعت الإستراتيجية هدف تعزيز معدل انخراط السكان النشيطين في التعاونيات، برفعه من 3.1 % إلى 7.5 % بحلول 2020، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في توفير فرص الشغل، بزيادة عدد أجراء التعاونيات من 50 ألفا إلى 175 ألف أجير بحلول السنة الماضية، وتحسين مساهمة القطاع في خلق الثروة، وزيادة حصته في الناتج الداخلي الخام من 1.6 % إلى 3.9 %.

وتمحورت الإستراتيجية حول سبعة محاور تهم تثمين وإنعاش منتوجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتسهيل ولوج منتوجاته إلى الأسواق، وتقوية وتنظيم الفاعلين فيه، وتوفير المناخ الملائم لنمو القطاع، وتشجيع المبادرات المحلية ، وتحسين الجانب الاجتماعي لمهنييه، مع تطوير آليات وأدوات التتبع والتقييم واليقظة الإستراتيجية والتواصل والشراكة.

ومن بين المشاريع المنجزة في إطار هذه الإستراتيجية، مشروع قانون إطار يتعلق بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وقانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات، وبرمجة مخططات جهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومعارض وطنية وجهوية وأسواق متنقلة للمنتجات التعاونية.

وحرصا على توفير إمكانية التسويق خارج المغرب، فقد تم التوقيع على شراكات في إطارل التعاون جنوب-جنوب، مع السنغال والغابون وغينيا بيساو، وتعزيز التعاون الدولي مع فرنسا وإسبانيا.

كما تمت مراجعة الإستراتيجية السابقة، والتي لم تحقق كل الأهداف المرجوة، بوضع أخرى جديدة تمتد إلى 2028، تستفيد من السياق الوطني والدولي المتميز بانفتاح المغرب على شراكات دولية وشراكة جنوب-جنوب، والتقدم الذي سمح به القانون الإطار المتعلق بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي سيسمح بتحسين هيكلة القطاع وقانون التعاونيات الذي يوفر قدرا كبيرا من المرونة والسهولة في إنشاء التعاونيات والإدارة والضرائب، وغيرها من برامج الدعم والترويج للتسويق والتدريب.

برحو بوزياني