برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم محمد إسماعيل

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم المخرج السينمائي محمد إسماعيل.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” علمنا ببالغ التأثر بنعي المشمول بعفو الله ورضاه، المخرج وكاتب السيناريو المقتدر المرحوم محمد إسماعيل، تغمده الله بواسع رحمته”.

وقال الملك في هذه البرقية “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لسائر أقرباء الراحل المبرور وأصدقائه، ولأسرته الفنية الكبيرة، عن أحر تعازينا، وصادق مواساتنا، في فقدان رائد من رواد الإخراج السينمائي، والذي برحيله فقد الفن السابع في المغرب أحد أعلامه الذين ساهموا بأعمالهم الإبداعية في الارتقاء بالإنتاج السينمائي وإشعاع رصيده الفني والثقافي وطنيا ودوليا”.

وأضاف جلالته “فالله عز وجل نسأل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء في هذا الرزء الذي لا راد لقضاء الله فيه، وأن يجزي فقيدكم العزيز خير الجزاء عما أسدى لوطنه من عطاء فني مشهود، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بجنة الرضوان”.

(و م ع)