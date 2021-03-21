الملك يهنئ سامية حسن صلوحي بمناسبة تنصيبها رئيسة لتنزانيا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى سامية حسن صلوحي على إثر تنصيبها رئيسة لجمهورية تنزانيا المتحدة.

و مما جاء في برقية جلالة الملك “على إثر تنصيبكن رئيسة لجمهورية تنزانيا المتحدة، يطيب لي أن أبعث لكن بتهانئي، مقرونة بمتمنياتي الصادقة لكن بكامل التوفيق في مهامكن السامية، في قيادة الشعب التنزاني الشقيق نحو ما يصبو إليه من تقدم وازدهار”.

كما أعرب جلالة الملك بهذه المناسبة عن حرص جلالته على العمل سويا مع رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة “من أجل السير قدما في تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية تنزانيا المتحدة، لما فيه مصلحة شعبينا وخير قارتنا الإفريقية”.