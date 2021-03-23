مصنعو القهوة يطالبون بتبسيط المساطر

كشف رئيس الجمعية المغربية لمصنعي الشاي والقهوة أن المساطر الإدارية التي تؤرق المستوردين لا تتعلق، بشكل مباشر أو غير مباشر، بإدارة الجمارك، بل مرتبطة بمصالح إدارية أخرى.

وأكد رئيس الجمعية، في اتصال بـ “الصباح”، أن مصنعي القهوة، حينما تحدثوا عن مشاكل إدارية معقدة لم يقصدوا إدارة بعينها، كما هو واضح في بلاغ أصدروه بعد اجتماع مصنعي القهوة في 10 مارس الجاري، مضيفا أن إدارة الجمارك لا تسمح بخروج البضائع من الموانئ إلا إذا كانت تفي بالمتطلبات الجمركية والشروط المنصوص عليها للاستيراد، بموجب لوائح خاصة تفرضها إدارات أخرى.

وأضاف رئيس الجمعية أن إجراءات اللوائح الجمركية تم تبسيطها ورقمنتها إلى حد كبير، في إطار الامتثال لجميع اللوائح المحددة بهدف تقديم المساعدة للخدمات الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مجتمع الموانئ، الذي يعمل في إطار معالجة عمليات التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير) يتكون من عدة جهات فاعلة عامة (إدارات الزراعة والصناعة والصحة والوكالة الوطنية للموانئ والإدارات الفنية الأخرى…) وخاصة (بما في ذلك مشغلو الموانئ والشركات الرئيسية والوكلاء).

ع. ن