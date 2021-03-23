الضرائب تعدم المقاهي

توصل أرباب المقاهي، بإشعارات من مصالح المديرية العامة للضرائب، لأداء واجبات الرسم المهني (الباتنتا) عن السنة الماضية، تجبرهم على أداء المبالغ التي اعتادوا أداءها، خلال السنوات السابقة للجائحة، دون الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الصعبة التي يمرون منها، إذ أرغموا على إغلاق محلاتهم، خلال فترة الحجر الصحي، ما يزيد عن ثلاثة أشهر، إضافة إلى إلزامهم بالإغلاق في الساعة الثامنة مساء، ما يتسبب لهم في خسارة نسبة مهمة من أرباحهم.

الأدهى من ذلك أن أرباب مقاه توصلوا بإشعارات بواسطة مفوضين قضائيين تفرض عليهم مصالح المديرية العامة للضرائب، من خلالها، ذعيرة في حدود 10 في المائة، إضافة إلى زيادة عن تأخير الأداء تتراوح بين 0.5 في المائة و5.

ويحتسب الرسم المهني بناء على القيمة الكرائية وطبيعة النشاط، إذ يتم تقسيم الملزمين إلى ثلاث مجموعات، حسب درجة المهنة، ويفرض الرسم بسعر 10 في المائة من القيمة الكرائية على الدرجة الثالثة، و20 في المائة على الدرجة الثانية و30 في المائة على الدرجة الأولى، وما دامت القيمة الكرائية قارة، فإن المبالغ المطالب بأدائها لا يطرأ عليها أي تغيير ولا ترتبط برقم المعاملات.

وأوضح صاحب مقهى في تصريح لـ”الصباح” أن إصرار مصالح مديرية الضرائب على استخلاص الرسم بالقيمة ذاتها وفرض ذعائر التأخير سيؤديان إلى تأزيم الوضع أكثر، وسيدفع عددا من المقاهي إلى الإغلاق، إذ أن المبلغ يمكن أن يتجاوز 7 ملايين سنتيم، وترفض إدارات الضرائب تقديم أي تنازلات.

وأكد مهنيون أن عددا من المقاهي والمطاعم لم تتمكن من استئناف نشاطها بعد رفع الحجر الصحي، بسبب الصعوبات المالية التي تعانيها. وأوضحت مصادر مهنية أن ما لا يقل عن 1300 مقهى ومطعم بجهة الدار البيضاء سطات ظلت مغلقة إلى حين إعلان السلطات العمومية السماح لها بفتح أبوابها واستقبال الزبناء.

وينبه الفاعلون في القطاع إلى أن التمسك بإرغام أصحاب المقاهي على أداء الواجبات الضريبية، سيؤدي إلى ارتفاع حالات الإفلاس وتشريد عشرات الآلاف من العاملين.

وتصم إدارات الضرائب آذانها وترفض أي مفاوضات حول الموضوع، وتعتزم نهج مسطرة التحصيل الجبري في حقهم.

عبد الواحد كنفاوي