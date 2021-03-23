إحالة متهمين بالخيانة باليوسفية

أحالت عناصر الدرك الملكي بسيدي شيكر بإقليم اليوسفية، الأربعاء الماضي، متهمين بالفساد والخيانة الزوجية، على نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.

وتفجرت هذه القضية بعدما توصل مركز الدرك الملكي بشكاية من زوج يتحدر من دوار «الرواونة»، التابع للجماعة الترابية سيدي شيكر يتهم من خلالها زوجته، التي تبلغ من العمر حوالي 22 سنة، بأنها على علاقة غير شرعية مع شخص آخر، غير متزوج، يقطن في الدوار نفسه.

وتفاعل المحققون بسرعة مع شكاية الزوج وبادروا إلى استدعاء الزوجة رفقة المتهم، وأثناء الاستماع إلى إفادتهما بخصوص المنسوب إليهما أنكرت الزوجة وعشيقها كل ما نسب إليهما، وتشبث الطرفان بأقوالهما في غياب واقعة التلبس، وأمام هذا المستجد حاصرهما المحققون بمجموعة من الأسئلة، وهو ما تسبب في إرباك كبير للمتهمين ليتراجعا عن أقوالهما التمهيدية ويعترفان بأنها على علاقة غرامة منذ مدة تفوق ثلاثة أشهر، قبل أن يفتضح أمرهما ويلجأ الزوج إلى القضاء لإنصافه.

حسن الرفيق (آسفي)