قرقيبو تبتعد عن الكلاسيكيات

قالت الفنانة إيمان قرقيبو ل”الصباح” إنها اختارت من خلال ألبومها الجديد، الابتعاد عن الأغاني الكلاسيكية، وتقديم أعمال غنائية كلها ذات طابع شبابي.

“حاولت رفقة طاقم العمل تقديم روح جديدة، سيما أنني كنت أغني الكلاسيكيات، وفي الفترة الأخيرة خضت تجربة الأغاني الشبابية، لعدة أسباب أولها لأنني أنتمي إلى جيل الشباب، وثانيها لأن الجمهور يطلب هذه النوعية من الأعمال” تقول قرقيبو، مؤكدة أن الألبوم سيكون بإيقاعات موسيقية متنوعة من بينها فن كناوة واللون الغربي والأمازيغي.

ويعتبر الألبوم الجديد لإيمان قرقيبو ثمرة تعاون فني بينها وبين مجموعة من كتاب الكلمات والملحنين، من بينهم زكرياء الحداني ورضوان الديري ومهدي محجور، إلى جانب مجموعة من الموزعين الموسيقيين من بينهم محمد رشيد علي.

وأوضحت قرقيبو أن الألبوم يعتبر من بين المشاريع الفنية، التي حصلت على دعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ويتضمن خمس أغان، كما تم تضمينه كذلك عملين غنائيين تم إنجازهما من قبل.

وشاركت إيمان قرقيبو في أشهر المهرجانات، من بينها موازين إيقاعات العالم، ومهرجان وليلي، ومهرجان أصوات نسائية ومهرجان فاس للموسيقى الروحية.

يشار إلى أن إيمان قرقيبو، خريجة برنامج “استوديو دوزيم”، كما شاركت في برنامجي “إكس فاكتور” و”آراب أيدول”، وقدمت عدة أغان في مسارها الفني من بينها “1 2 3″ و”هذا عام”.

أ. ك

