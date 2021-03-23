“السورسي” للاعب اغتصب قاصرا

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، بإدانة لاعب لكرة القدم والحكم عليه بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف، مستفيدا من تنازل المشتكية لفائدته.

وتقدمت الضحية بشكاية أمام الضابطة القضائية، أوضحت فيها أنها تعرفت على المتهم في 2016، لما كانت لا تزال قاصرا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعد توطيد العلاقة بينهما، طلب لقاءها. واستمرت علاقتهما مدة من الزمن، واقترح عليها مرافقته عند والدته للتعرف عليها لأنه يرغب في الزواج منها.

وأضافت أن والدته رحبت بها وبعد خروجها من البيت، انفرد المتهم بها واغتصبها، متسببا في افتضاض بكارتها. ووعدها بالزواج، كما أن والدته بعد عودتها والاطلاع على ما بدر من ابنها، طمأنتها ووعدتها بخطبتها من والديها.

وبعد ذلك تقدم رفقة عائلته لخطبتها وانتقلت للعيش معه ببيته، لكن معاملته لها تغيرت. وفوجئت به يتقدم بدعوى الطلاق قبل أن تطردها والدته من بيتها.

واستمعت الضابطة نفسها للمتهم، فاعترف بربطه لعلاقة غرامية مع المشتكية عبر وسائل التواصل، وتقدم لخطبتها بعد وصولها للسن القانونية ودخل بها بعد عقد القران ونفى أن يكون افتض بكارتها قبل الزواج منها.

وأضاف أنه نظرا لاضطراره للسفر كثيرا مع فريقه، كانت تطالبه بأشياء فوق طاقته وتغيرت معاملتها لوالدته، وفوجئ بها بعد عودتها في يوم من الأيام تسب والدته بكلام فاحش، ولما استفسرها عن السبب، وجهت له السب والشتم، وتقدمت بدعوى لطلاق الشقاق.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)