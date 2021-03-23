خليلوزيتش: أرفض أن يكون المنتخب خيارا ثانيا

خليلوزيتش وجه رسالة إلى دياز وإحتارن ونوه برحيمي والكعبي وبانون وفجر غاضبان

أكد وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، أن المغرب يجب أن يكون الخيار الأول، وليس الثاني، للاعبين المدعوين لحمل قميصه.

وأوضح خليلوزيتش في الندوة الصحافية لأول أمس (الخميس)، أنه لا يرغب في استدعاء لاعبين مترددين في حمل القميص الوطني، ويضعون المنتخب المغربي في الخيار الثاني.

وسعى خليلوزيتش إلى توجيه رسالة إلى مجموعة من اللاعبين، الذين ترغب جامعة الكرة في تأهيلهم، غير أنهم أبدوا رغبتهم في حمل قميص بلدان أخرى.

وأرجع العديد من متتبعي المنتخب، كلام خليلوزيتش إلى توجيه كلامه لإبراهيم دياز، الذي رفض في أكثر من مرة حمل قميص المنتخب الوطني، وإلى مجموعة من اللاعبين الآخرين، كما هو الشأن بالنسبة إلى محمد إحتارن لاعب «بي إس في إندهوفن» الهولندي، الذي وجهت إليه الدعوة في أكثر من مرة، وكان له حديث خاص مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وعبر خاليلوزيتش عن إعجابه الكبير بمستوى سفيان رحيمي، لاعب الرجاء، وهداف «الشان» بخمسة أهداف، وأيوب الكعبي، مهاجم الوداد. وقال إن الأول يستحق المناداة عليه رغم أنه مرهق، بسبب كثرة المباريات، التي خاضها، والثاني لقوته الجسمانية وحضوره الجيد، وتابع «ينبغي فقط تطوير أدائه الهجومي، والعمل على حسن استغلال الفرص المتاحة».

وأثارت نسبة دهون الكعبي إعجاب خاليلوزيتش، معترفا بأن مهاجم الوداد يعتبر اللاعب الوحيد، الذي تقل نسبة الدهون في جسمه 10 في المائة فقط، ما يعني جاهزيته بدنيا أكثر من غيره.

وتفاعل بدر بانون مع إسقاط اسمه في آخر لحظة، من خلال تدوينة على خاصية «سطوري» ونشرها في حسابه الشخصي على «أنستغرام»، وكتب «العدل قليل والظلم أكثر، لكن الأمل كبير، والله أكبر».

ولم يكن بانون وحده من بدا مستغربا لقرار إبعاده، بل انضم إليه فيصل فجر، الذي نشر “سطوري” في صفحته في “أنستغرام”، يوضح أرقامه هذا الموسم، متسائلا عن السر وراء غيابه.

ولم يقدم خاليلوزيتش تبريرات مقنعة بشأن إبعاد بانون، مكتفيا بالقول إنه فضل سفيان شاكلا على بانون وسامي مايي، لبنيته الجسمانية القوية، قبل أن يضيف “هذا لا يعني أن بانون ومايي سيكونان خارج حساباتنا”.

وأثارت لائحة خاليلوزيتش ردود أفعال متباينة، بين من اعتبرها نتيجة الصعوبات التي يجدها الناخب الوطني في تحديدها، في ظل استمرار القيود على المحترفين من قبل أنديتهم، ومن يرى أنها غير منصفة على الإطلاق، خصوصا بعد إقصاء لاعبين جديرين بحمل القميص الوطني.

صلاح الدين محسن وعيسى الكامحي