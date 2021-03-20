صياد يلتهم سمكة قيمتها 2.6 مليون دولار

نشر صياد سمك نيجيري صورا لسمكة من نوع “بلو مارلن”، يبلغ ثمنها 2.6 مليون دولار، قام باصطيادها وتناولها مع أصدقائه.

واصطاد الشاب الذي لم يكشف عن اسمه السمكة النادرة باهظة الثمن، في منطقة أندوني.

ووفق ما ذكر موقع “سي إن بي سي”، يبلغ ثمن الرطل الواحد من السمكة قرابة 32 ألف دولار. ويصل طول الإناث من هذه السمكة إلى 14 مترا، في حين قد يبلغ وزنها أكثر من 1985 كيلوغراما. ولا تعد هذه الفئة من الأسماك مخصصة للاستهلاك البشري نظرا للكمية المرتفعة من الزئبق في لحومها، ولكنها تقدم نيئة في اليابان. وتنتشر هذه الأسماك بشكل واسع في المحيطات الاستوائية، ويقبل صيادو الأسماك عليها نظرا لحجمها الكبير، وقدرتها القتالية، ومقاومتها الكبيرة.

فرنسا تعيد لوحة سرقت منذ 80 سنة

أعلنت فرنسا أنها تعتزم إعادة لوحة للرسام غوستاف كليمت، نهبها النازيون من مالكيها الأصليين منذ أكثر من 80 عاما، بعد سرقتها من عائلة يهودية في النمسا عام 1938.

اللوحة الملونـــة المرسومـــة بالزيت فـــي 1905 لفنان الرمزيـــة النمســـاوي بعنوان “فـــروع الورد تحت الأشجار”، كانت معلقة في متحف أورسيه في باريس منذ عقود.

وتعاد اللوحة الزيتية لأسرة نورا ستياسني، وهي من ضحايا “الهولوكوست” التي نهبت منها اللوحة خلال عملية بيع قسري في غشت 1938.

وأضافت وزيرة الثقافة في فرنسا أن سلطات بلادها لم تكن تعرف أن اللوحة مسروقة على يد النازيين.

مجمع سكني لأصحاب الطائرات

تشهد المناطق السكنية المخصصة لمالكي الطائرات الصغيرة، والتي تعرف باسم “إير باركس”، في الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة كبيرة. ويحتضن العالم 650 منطقة سكنية مخصصة لمالكي الطائرات الخفيفة، في حين تعد “كاميرون إير بارك”، والواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، واحدة من أجمل تلك المناطق. وتتوفر مساكن للبيع في تلك المنطقة مقابل 1.5 مليون دولار، إذ سيكون بمقدور المقيمين هناك، استعمال طائراتهم الخاصة بديلا عن السيارات. وتحتوي المساكن على حظائر خاصة بالطائرات الصغيرة يصل عرض الواحدة منها إلى 30 مترا، بينما تتميز الشوارع في المنطقة بأنها واسعة لتتيح مرور الطائرات عليها بسهولة، دون أن تتصادم أجنحتها وتضم المنطقة أيضا، مدرجا مشتركا لإقلاع وهبوط الطائرات، يمكن لجميع القاطنين في المجمع السكني استخدامه.