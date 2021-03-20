خنيفرة يستعيد ثلاثة مدافعين

يسترجع شباب أطلس خنيفرة خدمات ثلاثة من لاعبي خط دفاعه، هم محسن ميكري وحمزة الرحلي وأيوب الدبيبيح، خلال مباراة الوداد الفاسي لحساب الدورة الخامسة عشرة من منافسات القسم الثاني، بعد غد (السبت).

وغاب الثلاثي ميكري والرحلي والدبيبيح عن شباب أطلس في المباريات الثلاث الماضية، بسبب الإصابة.

ويسعى الفريق الخنيفري إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد الفاسي، للخروج من مرحلة الفراغ، التي استمرت ثماني دورات حصد فيها الفريق اربع نقاط، ما جعله يقيل مدربه يوسف لمريني.

وصرح مصطفى الصهد، هداف شباب أطلس خنيفرة، ل”الصباح”، “نعرف أننا سنواجه فريقا يحقق نتائج إيجابية في الدورات الماضية، حيث حقق أربعة انتصارات متتالية، وهو رقم يعكس قوة “الواف”، عكس فريقنا الذي يمر من مرحلة فراغ، لكننا سنحاول العودة بنتيجة إيجابية من فاس، من أجل التخلص من الرتب الأخيرة”.

وأضاف الصهد “استعداداتنا تمر في أجواء جيدة، رفقة الطاقم التقني الجديد، ونحاول بسرعة التأقلم واستيعاب أسلوب المدرب خليل بودراع، ولا خيار أمامنا سوى الفوز، لإهدائه إلى جماهيرنا الوفية التي تساندنا، وللمكتب المسير الذي بات يوفر لنا جميع ظروف الفوز والنجاح”.

خالد المعمري (خنيفرة)