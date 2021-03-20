تفاصيل جديدة في تأمين اللاعبين

الشركة استهلت زياراتها للأندية بالفتح لتفادي مشاكل الملفات الطبية

شرعت شركة التأمين الصحي المتعاقدة حديثا مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في إجراء زيارات إلى أندية البطولة الوطنية، قصد اطلاعها على طريقة الاستفادة من التعويضات على الإصابات.

وعلمت «الصباح»، أن شركة التأمين عقدت اجتماعا مع أطر ومسؤولي ولاعبي الفتح، أمس (الأربعاء)، من أجل توضيح كيفية استفادة اللاعبين من التعويض على الإصابة، وخلال إجراء العمليات الجراحية، حسب الاتفاق الموقع بينها وبين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وتهدف الشركة من خلال هذه الزيارات إلى رفع اللبس، الذي قد يسببه عدم معرفة مسؤولي الأندية للإجراءات والأمراض والإصابات، التي تستوجب التعويض، وتفادي كل ما من شأنه أن يتسبب في خلافات بينها وبين الأندية، في حال رفضها بعض الملفات.

واختارت الشركة هذا التوقيت، بحكم تزامنها مع فترة توقف البطولة الوطنية، كما أن الأندية واللاعبين في حاجة ماسة إلى معرفة معطيات العقد المبرم مع جامعة الكرة.

وتساهم هذه الزيارات في تقريب اللاعبين والأطر من الخطوات، التي يتعين اتباعها في الملف الطبي للمصابين، إضافة إلى تفادي بعض المشاكل معهم نتيجة سوء الفهم، في الوقت الذي ستمكنهم من الاطلاع على مراحل تتبع الملف الطبي، وطريقة أداء النسبة الخاصة بالتعويضات، علما أن جامعة الكرة لعبت دورا كبيرا، في تجنيب الأندية مصاريف ثقيلة بخصوص التعويض عن الإصابات والعمليات الجراحية المكلفة، بعد أن تكلفت بتوقيع العقد مع الشركة، وأداء واجب الانخراط فيها.

صلاح الدين محسن