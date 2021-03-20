موتسيبي: سأستقيل إذا فشلت

قال إن الـ «كان» سينظم كل سنتين ولا رغبة له في الترشح لرئاسة «فيفا»

قال الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، الرئيس الجديد للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، إنه ليس لديه أي مخطط لإقامة نهائيات كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات، بدل سنتين، كما هو عليه الحال راهنا.

وأضاف موتسيبي في الندوة الصحافية، المنعقدة أول أمس (الثلاثاء)، في جوهانسبورغ، أنه لن يستطيع تغيير نظام هذه المسابقة في الوقت الراهن، وتابع المحدث نفسه “لا يمكن لـ”كاف” فعل ذلك، طالما أنها في حاجة ماسة إلى مستشهرين وموارد مالية تحقق التوازن، لهذا سنبحث عن شركاء جدد، من أجل تطوير المسابقة والرفع من قيمتها أكثر. إنها أمور نضعها فوق كل اعتبار”.

وتعهد موتسيبي بالرفع من عقود رعاية كأس إفريقيا ومسابقتي دوري الأبطال وكأس “كاف”، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة حاليا لا تستجيب إلى كل التطلعات.

ويرى الرئيس المنتخب الجديد أن المنتخبات الإفريقية قادرة على التألق في المونديال، مشيرا إلى أنه لن يذخر جهدا، من أجل فوز أحد المنتخبات الإفريقية بكأس العالم، وزاد قائلا «نطمح إلى التتويج خلال السنوات الأربع المقبلة، إنها أحد أهم أهدافنا، إلا أن ذلك يقتضي انخراط القطاع الخاص في دعم كرة القدم الإفريقية، لقد كان منتخب غانا قريبا من بلوغ المربع الذهبي في مونديال جنوب إفريقيا 2010 لولا سوء الحظ».

وقطع موتسيبي الشك باليقين، عندما أكد أنه لا يفكر إطلاقا في الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مستقبلا، مضيفا أنه لا يهتم سوى بكيفية تطوير الكرة الإفريقية خلال أربع سنوات المقبلة.

ونوه رئيس «كاف» بالمجهودات المضنية، التي يقوم بها جياني إنفانتينو حاليا، داعيا الجميع إلى دعمه ومساندته، وقال «نحن ملزمون بدعمه لتنفيذ برنامجه كاملا، وسنعمل على توقيع شراكات واتفاقيات مع الاتحادات القارية، من أـجل تطوير الممارسة بقارتنا».

وهدد موتسيبي بترك منصبه رئيسا لـ»كاف» في حال فشل في قيادة الكرة الإفريقية إلى بر الأمان، قبل أن يضيف «إنني واثق من نجاحنا، لأن الكرة الإفريقية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي حتى تصبح الأفضل في العالم».

عيسى الكامحي ونور الدين الكرف