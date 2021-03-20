اعتقال مبحوث عنه بموجب 21 مذكرة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة المختصة، ذا سوابق متعددة عمره 22 سنة، بعد اعتقاله من قبل فرقة مكافحة العصابات، بحي الليدو قرب جامعة ظهر المهراز، لتورطه في قضايا إجرامية متعددة، بعضها موضوع شكايات من طرف ضحايا بمواقع مختلفة.

واتضح بعد تنقيط المتهم أنه موضوع 21 مذكرة بحث على الصعيد الوطني والمحلي لتورطه في سرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح البالغين بواسطته وترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية والسرقة الموصوفة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

واهتدت الفرقة لمكان اختفاء المتهم بعد رصده، إثر التوصل بمعلومات عن وجوده بالحي, بعدما ظل في حالة فرار يتنقل من مكان إلى آخر لتفادي اعتقاله، بل كان يختفي لمدد مختلفة وسط المركب الجامعي للاحتماء والاختباء، بعيدا عن أعين المصالح الأمنية التي حجزت لديه سكينا وكمية من مخدر الشيرا.

حميد الأبيض (فاس)