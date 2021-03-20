فيديو جنسي لـ”مقدم” ينتهي بانتحار

انتهت مغامرة جنسية لعون سلطة بالبيضاء، بفاجعة بعد أن وثق علاقته الجنسية مع طليقة صديقه في مقطع فيديو، وأرسل له نسخة إلى هاتفه المحمول، ما اعتبره الأخير خيانة له، فوضع حدا لحياته شنقا.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن الهالك لم يتقبل غدر صديقه المقرب عون السلطة، إذ استغل تطليق صديقه لزوجته، وشرع في التحرش بها إلى أن نجح في إغوائها، قبل أن يفاجئه بإرسال مقطع فيديو يوثق لحظة حميمية بينهما إلى هاتفه المحمول.

وافتضح أمر العون، بعد أن تقدمت عائلة الضحية بشكاية إلى مسؤوليه في العمالة، مصحوبة بالمشهد الفاضح الذي يجمعه بطليقة ابنها، ليتقرر إيقافه عن العمل، في حين اختفت أسرة الهالك من الحي، بسبب الفاجعة التي ألمت بها بفقدان ابنها بطريقة مأساوية.

وكان العون على علاقة وطيدة بالهالك، إذ كان يزوره بمنزله كفرد من العائلة، قبل أن تتوتر العلاقة بين الهالك وزوجته بسبب خلافات عائلية، وفشل ذوو النوايا الحسنة في احتوائها، لتنتهي عشرتهما بالطلاق.

وأكدت المصادر أن الهالك انتابه ندم شديد على تسرعه في تطليق زوجته، وأنه كان ينوي إعادتها، إلا أن “المقدم” كان له رأي آخر، إذ استغل المناسبة، ونجح في استمالة طليقة صديقه وربط علاقة معها، دون علم زوجها.

وفي مناسبة، صور عون السلطة مشهدا فاضحا يجمعه بطليقة صديقه، ودون تردد أرسله إلى هاتفه المحمول، دلالة على أنه ظفر بزوجته السابقة وأنه يقضي معها لحظات ممتعة، الأمر الذي اعتبره الهالك إهانة له ومسا برجولته وخيانة من العون وطليقته، فانتابته أزمة نفسية حادة، قبل أن تعثر عائلته على جثته معلقة بحبل.

مصطفى لطفي