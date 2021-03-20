إطلاق اسم نودير على مركب “ليطوال”

توصلت إدارة نجم الشباب البيضاوي، أول أمس (الثلاثاء)، بقرار إطلاق اسم الراحل محمد نودير، على مركب النادي.

ويحمل القرار توقيع رئيس مجلس مقاطعة المعاريف، بناء على مداولة المجلس خلال دورته العادية ليناير الماضي، حسب نص القرار.

وكرس الراحل حياته لخدمة قضايا المدينة، إذ كان منتخبا جماعيا لعقود، أما رياضيا فبرز اسمه في الثمانينات، حين تولى رئاسة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، التي بلغت عصرها الذهبي تحت إشرافه، ببزوغ نجمي سعيد عويطة ونوال المتوكل.

وأشرف نودير على رياضة أم الألعاب طيلة تسع سنوات، انطلاقا من 1982، وكانت فترته مفصلية في تاريخ هذه الألعاب، من خلال ظهور عدائين صاروا، في ما بعد، قدوة لعدد كبير من الشباب، على غرار خالد السكاح ونزهة بيدوان وهشام الكروج ورشيد لبصير وعلي الزين والأخوين بولامي وغيرهم.

وكان الراحل نودير، الذي توفي في 2019، من مؤسسي نجم الشباب البيضاوي، ولعب فيه في موسم الفوز بالبطولة (1958 – 1959)، وظل متعلقا بالفريق، بعد اعتزاله، إذ ترأسه لسنوات.

ع.م