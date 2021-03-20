روبي تقدم فوازير رمضان

وقّعت الفنانة روبي رسميا عقد بطولة فوازير رمضان، وتجرى حاليا كتابة حلقات المشروع التلفزيوني الجديد واختيار طاقم الإخراج ومنفذي الاستعراضات والديكورات وتقنيات التصوير. وأكد وليد منصور في بيان رسمي صادر عن الشركة المالكة لحقوق التعاقد مع روبي، أنه رغم ضخامة وتكاليف إنتاج حلقات الفوازير، إذ تحتاج في كل حلقة لتنفيذ مختلف من استعراضات، وملابس، وفرق، وديكور، وإضاءة، وألحان وموسيقى، وتأليف وغيرها، فنجاحها ارتبط بأيقونتين هما نيللي وشريهان وقربهما من قلوب الجمهور المصري والعربي.

وأوضح أن روبي في حالة نضج وتوهج فني يمكنها من خوض تجربة الفوازير ببراعة، وأنها لم تتأخر في اتخاذ خطوة تقديمها.

بوشناق يغني جينيريك “كان ياماكنش”

يغني الفنان لطفي بوشناق جينيريك مسلسل”كان ياماكنش” الذي ينتظر عرضه خلال شهر رمضان.

وأعلن فريق تصوير المسلسل عن خبر غناء بوشناق الجينيريك الخاص بالعمل، الذي يعد من إخراج عبد الحميد بوشناق ابن لطفي بوشناق، علما أنه سبق أن غنى “جينيريك” مسلسل “نوبة” وحققت الأغنية شعبية كبيرة.

ويشارك في المسلسل “كان يامكانش”، الذي كتب السيناريو الخاص به، حاتم بلحاج وعبد الحميد بوشناق وعزيز الجبالي، عدد من الممثلين التونسيين مثل منجي العوني وعزيز الجبالي وجهاد وهالة عيّاد وجمال مداني وعبد الحميد قيّاس.